Hockey ghiaccio
Vipiteno e Cortina sorridono nel giovedì di Alps League
Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio del giovedì valido per il Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. A sorridere nello specifico son state Vipiteno e Cortina, mentre l’Unterland si è dovuta arrendere all’extra time.
Ma andiamo con ordine. Dopo tre sconfitte consecutive la squadra veneta ha vinto nettamente il vìs-a-vìs contro il KHL Sisak, battendolo per 1-4 rimediando ad una partenza in salita, contrassegnata dal vantaggio provvisorio degli ospiti nel primo periodo. La situazione è cambiata nel secondo, complice il tris della SGC, preludio del poker calato nelle ultime battute del match.
Sorride anche Vipiteno, capace di espugnare di misura il campo del Salzburg 2 sfruttando il guizzo di Livingston che, al 17:22 del terzo tempo, ha messo a referto il 3-4 finale. Finale amaro invece per l’Unterland, caduto al cospetto dello Zeller Eirbaren per 5-4 alzando bandiera bianca dopo il sigillo siglato dopo un minuto e trenta di supplementare da Jeszvosek su situazione di power-play.
L’Alps League tornerà domani, venerdì 13 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 12 NOVEMBRE
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HD Jesenice – 36 punti
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HC Migross Asiago – 34
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EK Die Zeller Eisbären – 32
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Rittner Buam SkyAlps – 29
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Adler Stadtwerke Kitzbühel – 24
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HC Meran/o Pircher – 19
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Red Bull Hockey Juniors – 18
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KHL Sisak – 17
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Wipptal Broncos Weihenstephan – 17
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HC Gherdeina valgardena.it – 16
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Hockey Unterland Cavaliers – 16
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EC-KAC Future Team – 13
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Sportivi Ghiaccio Cortina – 11