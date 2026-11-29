Cambiano la località in cui si gareggia e il tracciato, ma non si modifica di una virgola il risultato finale. Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Copper Mountain, Stati Uniti, davanti all’austriaco Stefan Brennsteiner e al tedesco Anton Grammel. Il brasiliano conquista il secondo successo stagionale in altrettante gare tra i pali larghi e conferma il primato nella classifica di specialità e in quella generale.

Alex Vinatzer regala una gara dai due volti. L’azzurro, dopo aver concluso la prima manche in decima posizione, perde terreno nella seconda discesa e termina la gara in quindicesima posizione. Al termine della gara lo sciatore italiano ha analizzato la sua prestazione al sito federale.

Il commento di una prestazione che non ha risposto appieno alle attese: “Gara un po’ difficile per me. Nella prima manche mi sentivo abbastanza bene con la tracciatura. Nella seconda abbiamo cercato di farla girare un po’ di più per cercare di fare la differenza”.

La spiegazione delle difficoltà patite nel corso della seconda manche: “Ho fatto un po’ fatica con la visibilità che è peggiorata e lo sci, ogni tanto, mi prendeva sotto il palo e quindi ho avuto più difficoltà. Quindi una gara così così. Cercherò di fare meglio a Beaver Creek”.