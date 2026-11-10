Verstappen e Antonelli, Montoya svela il segreto della loro sintonia: “Max rivede se stesso in Kimi”

Nel paddock della F1, dove la competizione lascia spesso poco spazio alla simpatia tra avversari, il rapporto tra Max Verstappen e Kimi Antonelli rappresenta un’eccezione interessante. Il quattro volte campione del mondo sembra nutrire una particolare considerazione nei confronti del giovane italiano, un atteggiamento che non è passato inosservato e sul quale è intervenuto Juan Pablo Montoya.

L’episodio più significativo risale al Gran Premio d’Austria dello scorso anno. In occasione della partenza al Red Bull Ring, Antonelli, allora esordiente nella massima categoria, finì per colpire violentemente la monoposto di Verstappen in Curva 3. Un incidente che avrebbe potuto alimentare tensioni tra i due, ma che non provocò una reazione particolarmente polemica da parte dell’olandese.

La spiegazione, secondo Montoya, potrebbe essere legata proprio alla giovane età di Antonelli e al percorso che sta affrontando in F1. L’ex pilota colombiano ritiene infatti che Verstappen riconosca nel talento della Mercedes alcuni tratti della propria personalità, ritrovando nel ventenne italiano l’entusiasmo e la spensieratezza di quando anche lui muoveva i primi passi nella categoria.

“Tra Antonelli e Verstappen non ci sono mai stati attriti“, ha osservato Montoya in un’intervista a Thunderpick. Una considerazione che non esclude la naturale rivalità tra piloti, ma che mette in evidenza una dinamica umana particolare: “Certo, si vuole sempre essere il numero uno, ma è difficile non provare simpatia per Kimi quando è solo un ragazzino che sta vivendo il suo sogno, un po’ come era Max qualche anno fa“.

Il colombiano individua proprio in questa somiglianza generazionale e caratteriale la chiave del rapporto tra i due. La determinazione di Verstappen non gli impedirebbe di riconoscere il valore di un giovane avversario, soprattutto quando ne comprende ambizioni e aspirazioni.

“Per Verstappen è impossibile avercela con Kimi perché rivede il se stesso di pochi anni fa“, ha concluso Montoya.