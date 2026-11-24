Il calendario internazionale 2028-2032 che la FIVB ha in mente di varare continua a far rumore, e a dire la sua, stavolta, è uno degli uomini che la pallavolo l’hanno vissuta, vinta e capita meglio di chiunque altro. Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, non ha usato giri di parole nell’intervista concessa al Corriere dello Sport: il progetto che sposta i grandi appuntamenti per nazionali nel cuore dell’inverno, scardinando di fatto la stagione dei club, per lui è semplicemente “un delirio“.

Il bersaglio principale del coach argentino è la logica che sta dietro la rivoluzione. Nessuna esigenza tecnica, nessuna visione sportiva: soltanto una questione di denaro, di diritti televisivi e di ricavi pubblicitari. E l’unica nazione a trarne vantaggio sarebbe la Polonia. “C’è solo un Paese che sostiene questa riforma ed è la Polonia perché lì gira tutto intorno ai soldi della televisione“, ha spiegato il tecnico, aggiungendo che con il seguito di cui la pallavolo gode da quelle parti “a loro va bene così“. Gennaio, poi, sarebbe stato scelto per un motivo molto pratico: “Non ci sono altri top eventi di altri sport e così pensano di fare business“. Il tutto in barba al peso di una rassegna iridata che, ricorda Velasco, è “una cosa seria, un dispendio di energie fisiche e mentali impressionante“.

Il filo del ragionamento risale alla scelta di rendere biennale il Mondiale. “La FIVB ha deciso di dare cadenza biennale ai Mondiali per fare grandi eventi in luoghi dove incassa tanto denaro“, sostiene il commissario tecnico, perché i Paesi organizzatori versano somme consistenti nelle casse federali, come accadeva ai tempi del presidente Acosta. Il problema è che oggi, spiega, “gli stessi organizzatori faticano a trovare sponsor per rientrare dell’investimento“, e la sostenibilità del modello inizia a scricchiolare. Da qui l’idea di spostare l’attività internazionale “in un periodo dell’anno dove è più facile raccogliere pubblicità“.

Il tecnico non risparmia nemmeno la gestione politica del movimento. “Non contiamo niente“, taglia corto, “altrimenti non avrebbero nemmeno deciso di fare i Mondiali ogni due anni“, scelta che a suo avviso svaluta il titolo. Stessa logica per gli Europei nell’anno olimpico: “Si gioca anche l’Europeo! Poi però… Ricoverano tutti i giocatori“.

Il risultato, per Velasco, è già scritto: “L’Europeo lo faranno tutti con i giovani. Io per primo, lo dico già adesso. Tanto molte ragazze dopo i Giochi di Los Angeles si fermeranno“. E in questo scenario si dichiara persino un uomo fortunato: “Per mia fortuna non ci sarò sulla panchina azzurra nel primo Mondiale dopo Los Angeles. Altrimenti penso che avrei smesso. Per la mancanza di rispetto nei confronti degli allenatori delle nazionali“.

C’è poi un rischio che va oltre le polemiche di calendario. “La pallavolo era uno dei pochissimi sport senza grandi conflitti tra club e nazionale“, rammenta il tecnico: finita la stagione, i giocatori trovavano sempre le motivazioni per giocarsi un Mondiale o un Europeo.

Ora, avverte, “c’è il rischio che anche il minimo problema fisico possa limitare le motivazioni dell’atleta“, consapevole che la società che lo paga profumatamente vorrebbe evitare altri rischi in nazionale. Le big, dall’Italia alla Polonia fino al Brasile, le motivazioni le troveranno comunque, “perché vuoi provare a vincere“, ma le defezioni, come già accaduto in altre discipline, “aumenteranno“.

L’ultima stoccata riguarda la Volleyball Nations League, a cui Velasco rimprovera di aver messo da parte la formula della vecchia World League. “Il vero problema della VNL è che tu non giochi mai in casa“, attacca: in tre anni alla guida delle azzurre, non c’è stata nemmeno una gara casalinga. La World League toccava sei città diverse e faceva sempre il tutto esaurito; oggi, se non scende in campo la formazione di casa, “in tribuna non c’è nessuno“. Un modo intelligente di far crescere l’interesse attorno alla pallavolo è stato abbandonato, e nessuno ha mai davvero spiegato perché. “Forse perché era un’idea di Acosta?“, si domanda polemicamente il tecnico.