Un nuovo, ambizioso tassello si aggiunge al percorso di “Ferrari Hypersail”, l’innovativo progetto che punta a portare l’eccellenza ingegneristica del Cavallino Rampante tra le onde degli oceani. La sfida ruota attorno a un futuristico monoscafo volante di 100 piedi progettato specificamente per la navigazione d’altura: una realtà che oggi compie un passo decisivo ufficializzando una prestigiosa partnership con lo Yacht Club Italiano, il circolo velico più antico d’Italia, uno dei riferimenti storici dell’intero panorama mediterraneo.

La presentazione ufficiale dell’accordo è andata in scena a Genova, cornice naturale e simbolica per un sodalizio che unisce tradizione marittima e marinara e avanguardia tecnologica. A illustrare i dettagli dell’intesa sono stati direttamente il presidente esecutivo della Ferrari, John Elkann, e il presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli, in un appuntamento istituzionale arricchito dalla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oltre che delle principali autorità locali.

Alla base di questa sinergia c’è la volontà di trasferire il “know-how sportivo” e l’esperienza tecnologica maturata a Maranello in una dimensione inedita e ad altissimo tasso di complessità come la vela oceanica. L’obiettivo è quello di applicare la cultura della prestazione estrema e della ricerca aerodinamica e idrodinamica a una disciplina in cui ogni dettaglio fa la differenza.

Per affrontare una sfida di tale portata, Ferrari Hypersail ha quindi scelto di affiancarsi a un’istituzione fondata nel 1879. Lo Yacht Club Italiano metterà a disposizione del progetto, dal canto suo, un patrimonio inestimabile fatto di storia, profonda conoscenza del mare e un’esperienza consolidata ai massimi livelli della competizione velica internazionale, ponendo così basi solidissime per questa nuova avventura italiana negli oceani.