Vavassori verso le Finals: “Tre anni bellissimi, carriere a livelli differenti”. Bolelli: “Wave, mi hai allungato la carriera”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si preparano a disputare le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie dell’annata agonistica che volge al termine. L’appuntamento sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino è dal 15 al 22 novembre, gli azzurri sono stati inseriti nel girone con Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos e Krawietz/Putz: l’obiettivo è meritarsi le prime due posizioni del girone intitolato a Mark Woodforde, in modo da meritarsi l’approdo alle semifinali.

Sarà l’ultima uscita in coppia per i due azzurri (esclusa la Coppa Davis), che hanno deciso di separarsi: “Tra noi c’è solo gratitudine per aver fatto questo percorso insieme ed è la cosa bella che vogliamo trasmettere ai giovani che ci guardano. Due carriere possono anche dividersi ma il rispetto ci sarà sempre“. Il tutto dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia nel mese di maggio e aver ben figurato nel resto del 2026.

Simone Bolelli ha espresso il proprio entusiasmo: “Siamo caldi, aspettiamo con ansia lunedì, l’obiettivo è far bene e cercare di far meglio dell’anno scorso. Ci sono tutte coppie molto forti e consistenti, ogni giorno sarà una battaglia”. Andrea Vavassori gli fa eco: “Siamo molto felici, l’obiettivo di ogni anno è essere qui in questa manifestazione speciale, siamo italiani e sentiamo il calore del pubblico. Abbiamo due settimane molto speciali perché è una è a casa mia e una a casa sua, siamo molto motivati e sappiamo anche cosa aspettarci. C’è più esperienza e maturità, possiamo fare bene anche quest’anno“.

Vavassori è entrato ulteriormente nel dettaglio della separazione: “Sono stati tre anni bellissimi, sarà bello sentire ancora una volta il calore del pubblico che forse sarà ancora di più proprio per questo (la separazione, n.d.r.). Cerchiamo di goderci il presente senza guardare troppo avanti. Da parte mia c’è tanta riconoscenza verso Simone, mi ha preso in un momento in cui stavo crescendo e abbiamo fatto tre anni di altissimo livello. Forse non avremmo pensato all’inizio della nostra partnership di poter fare tre Finals consecutive. Ci lasciamo col sorriso ma non è un addio perché ci vedremo sempre nei tornei, auguro sempre il meglio a Simone. Siamo in due momenti della carriera diversi, abbiamo dieci anni di differenza, ma tra noi c’è solo gratitudine per aver fatto questo percorso insieme ed è la cosa bella che vogliamo trasmettere ai giovani che ci guardano. Ci sono tanti scandali, ma noi vogliamo passare il messaggio che due carriere possono dividersi, ma rispetto e gratitudine verso ciò che c’è stato rimarrà sempre“.

Simone Bolelli ha elogiato il partner: “Abbiamo fatto tre anni molto buoni e condiviso emozioni uniche, come ho sempre detto ‘Wave’ mi ha fatto allungare la carriera e ripartire da zero, andando avanti almeno altri tre anni. Quest’anno la vittoria di Roma è stata paragonabile alla Davis o a uno Slam, è stato unico. Ci separeremo, ma rimane una grandissima amicizia e un grande rispetto. Fa parte dello sport, bisogna cercare di andare avanti. Non parlerei tanto della separazione e di com’è andata, giocheremo Finals e Davis a mille ma non è importante chi lo ha comunicato a chi“.