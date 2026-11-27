Il doppio ha deciso il tie tra Italia e Cechia: gli azzurri Lorenzo Musetti ed Andrea Vavassori hanno piegato Jiri Lehecka e Tomas Machac, conquistando l’accesso alla finale della Coppa Davis 2026 di tennis. Ai microfoni di Rai 1 HD è esplosa tutta la gioia della coppia italiana.

Andrea Vavassori è un fiume in piena: “Cerchiamo di esserci tutti quanti, anche con problemi fisici, ma cerchiamo sempre di esserci, perché la stagione è lunga e difficile, però veramente ci teniamo tutti, quindi penso che abbiamo dimostrato il nostro attaccamento alla maglia, avremmo messo il cuore sul campo oggi piuttosto di uscire dal campo da sconfitti, ed anche se poi fosse successo saremmo comunque usciti a testa alta, perché diamo sempre il massimo, adesso siamo carichi per domenica perché quello che vogliamo conquistare non è oggi, ma è domenica“.

Lorenzo Musetti è al settimo cielo: “E’ stato veramente emozionante, specialmente come l’abbiamo vinta, rimontando anche il tie-break finale, tirando fuori come veramente tutto, tutta l’energia che sicuramente il pubblico ci ha dato, ed è un’atmosfera bellissima. Io credo che non ci sia nessuna competizione come la Davis, che possa farti vivere queste tipo di emozioni. Il tennis è uno sport individuale, quindi viviamo veramente poco queste tipologie di sensazioni, è veramente un onore per me scendere in campo e condividerlo con tutta l’Italia“.