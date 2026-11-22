La notte del Nevada lascia macerie pesanti nel box della Ferrari. Dopo il settimo posto di Lewis Hamilton e il decimo di Charles Leclerc – frutto di un contatto fratricida in pista e dei 10 secondi di penalità inflitti al monegasco – Frédéric Vasseur non usa mezzi termini ai microfoni di Sky Sport. Il Team Principal della scuderia di Maranello, che già via radio dopo la bandiera a scacchi aveva convocato d’urgenza Leclerc per un chiarimento, mette a nudo una crisi interna ormai esplosa tra i due piloti.

Il nodo centrale è la mancata obbedienza agli ordini di scuderia, un copione già visto poche settimane fa e ripetutosi in modo ancora più grave lungo la Strip: “Inaccettabile, è lo stesso messaggio del Messico. Dobbiamo pensare a tutti quelli che lavorano a Maranello. Abbiamo dato un messaggio a Leclerc di non superare in quella fase. Charles ha commesso un errore che penalizza la squadra ed è totalmente inaccettabile. Onestamente sono più che arrabbiato perché ne avevamo parlato tutti dopo il Messico e il messaggio era piuttosto chiaro. Oggi abbiamo recapitato il messaggio e il risultato è stato quello visto. È estremamente frustrante per tutti noi“.

A chi gli fa notare il ripetersi di questi episodi, il manager francese ribadisce come dal muretto fosse stato fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: “Il messaggio era chiaro, alla fine non sono io a guidare. Noi abbiamo mandato il messaggio, era chiaro e cristallino. Eravamo stati molto chiari dopo il Messico, e sapete a cosa mi riferisco“.

Una disobbedienza che ora potrebbe portare a provvedimenti concreti all’interno della squadra: “Multa? Di questo ne discuteremo domani, rispetto alle conseguenze, sicuramente dovremo prendere delle decisioni. Ora dobbiamo mantenere la calma, è totalmente inaccettabile, noi mettiamo tutto questo impegno, non si può rovinare il lavoro di 2000 persone in questo modo“.

Ma l’analisi di Vasseur va oltre il singolo episodio in pista e tocca il rapporto personale tra Leclerc e Hamilton, definito ormai al limite della rottura: “Non ci aspettavamo questi problemi tra Lewis e Charles, se l’avessi saputo sarebbe stato diverso. Sicuramente la pressione sta crescendo, ora è peggio di 18 mesi fa. Ultimamente la situazione sta diventando ingestibile tra di loro, e c’è un’incomprensione umana. Devono rispettare il team e farlo tra loro. Sono estremamente frustrato per tutti quelli che stanno lavorando. Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, ma l’abbiamo rovinata per quanto detto“.

La conclusione del Team Principal è un atto d’accusa verso l’atteggiamento dei due piloti, rei di aver anteposto la rivalità interna agli obiettivi della Rossa in un finale di stagione già complicato: “In Messico eravamo in lotta per il primo posto, oggi potevamo lottare per posizioni importanti, ma ci si concentra sulla sfida personale tra loro“.