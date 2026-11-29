La Ferrari chiude il Gran Premio del Qatar con un sesto posto di Lewis Hamilton e un settimo di Charles Leclerc: un bottino forse modesto per il blasone di Maranello, ma sufficiente a mettere in cassaforte la seconda posizione matematica nel mondiale Costruttori con una gara d’anticipo.

Una domenica tutta in salita per le Rosse, condizionata da qualifiche opache e da una gara vissuta spesso nel traffico. Al via Leclerc è rimasto imbottigliato dietro a Norris, cedendo subito la posizione a Hamilton in curva 2; poi un pit stop lento per un problema nel fissaggio di una gomma ha ulteriormente complicato la corsa del monegasco. Nel finale, però, Leclerc ha tirato fuori un ritmo incisivo, ricucendo il gap su Hamilton a tre giri dalla bandiera a scacchi, prima che dal muretto arrivasse l’indicazione di mantenere le posizioni.

Ai microfoni nel post-gara, il Team Principal Frédéric Vasseur ha spiegato così la scelta del congelamento: “L’obiettivo era assicurarci il secondo posto del campionato e andare con le macchine a punti. Per questo abbiamo detto a Leclerc di rimanere dov’era alle spalle di Hamilton. Il passo era molto migliore, la macchina in gara era molto forte, però abbiamo perso tanto tempo per le qualifiche e la VSC“. E a chi gli faceva notare le polemiche sulle strategie, il manager francese ha replicato con una punta di ironia: “La settimana scorsa però mi era stato chiesto di fare l’opposto col gioco di squadra“.

Analizzando la prestazione pura della monoposto sul tracciato di Lusail, Vasseur ha sottolineato come il traffico abbia mascherato il reale potenziale domenicale rispetto ai rivali diretti, pur senza nascondere il ritardo dalla imprendibile Mercedes, autrice di una doppietta con Kimi Antonelli davanti a George Russell: “Abbiamo faticato per via del traffico, però avevamo un’ottima velocità. Questo significa che oggi siamo stati molto veloci rispetto alla Red Bull, ma c’è da capire questo divario di prestazioni. Il divario rispetto a Kimi è lo stesso, ma significa che noi siamo stati i più veloci e i secondi in pista“.

Infine, uno sguardo al bilancio stagionale e al futuro, con la consapevolezza che per tornare a lottare per il titolo servirà un salto di qualità netto durante l’inverno: “L’ultima volta siamo stati in lotta con la McLaren, questo secondo posto è frutto di altro, visto che Mercedes ha dominato complessivamente. L’anno prossimo dobbiamo lavorare in tutti i sensi. Stiamo lavorando, faremo il meglio che possiamo. Questo weekend eravamo molto dietro, dobbiamo migliorare“.