In questo 2026 ricorre il ventennale di quello che è indubbiamente il rimpianto più grande nella carriera di Valentino Rossi, ossia il titolo mondiale perso nel 2006 proprio nella gara finale di Valencia, alla quale il Dottore si presentò con 8 punti di vantaggio su Nicky Hayden, diventato inaspettatamente il go-to-guy della Honda per riconquistare l’Iride dopo il divorzio dal fuoriclasse di Tavullia.

Rossi poteva permettersi di controllare il rivale, ma cadde clamorosamente nei primi giri. Tutto da solo. Commise un incredibile errore che spianò la strada allo statunitense, il quale da quel momento corse in maniera accorta e badò ad arrivare terzo, conquistando i punti necessari per scavalcare l’italiano in classifica generale. Fu un evento epocale, poiché Valentino abdicò improvvisamente dopo aver conquistato 5 Mondiali consecutivi.

Nessuno avrebbe mai immaginato che quella stagione potesse svilupparsi come si sviluppò. Il Dottore aveva dominato il 2005 e sembrava destinato a fare altrettanto nel 2006. Anzi, era talmente superiore nella MotoGP che all’epoca stava addirittura accarezzando l’idea di tentare la fortuna in Formula 1, magari con la Ferrari. Dopo essere riuscito nell’impresa di ribaltare i rapporti di forza fra Honda e Yamaha, cercava nuovi stimoli. Sognava di emulare Mike Hailwood o addirittura John Surtees. Poi non se ne fece nulla, ma il prodigio di Tavullia, in quel momento storico, sulle due ruote era pressoché onnipotente.

In realtà, Valencia fu solo l’ultimo episodio di una stagione nella quale a Rossi ne successero di tutti i colori. A Jerez venne sbattuto a terra dal rookie Toni Elias. A Shanghai fu costretto al ritiro da inopinati problemi agli pneumatici. A Le Mans dovette rinunciare a un successo oramai acquisito a causa dell’inusuale rottura del motore. Sempre il V4 Yamaha lo tradì anche a Laguna Seca, dove avrebbe potuto comodamente arrivare terzo.

Insomma, perse per strada svariate decine di punti per cause indipendenti dalla sua volontà e non certo per suoi demeriti. Tutti ricordano l’errore di Valencia, ma non fu certo lì che il Mondiale 2006 sfuggì dalle mani di Valentino. Forse, alla luce di come andarono le cose e di come si è evoluta l’esistenza terrena di Nicky Hayden, era destino che fosse l’americano a fregiarsi quel titolo.

Entriamo nel metafisico, ma forse la bilancia cosmica riservò quel tripudio al Kentucky Kid perché il suo fato sarebbe stato di abbandonare questa Terra a neppure 36 anni, a causa di un assurdo incidente stradale su una bicicletta. Come se una forza suprema lo avesse guardato e si fosse detta: “Beh, Nicky, la tua vita non sarà molto lunga. Meriti di goderti al massimo quel poco tempo che ti è stato riservato e di essere ricordato per sempre”.

Forse è stata questa sorta di equilibrio divino a far surriscaldare i motori Yamaha e gli pneumatici Michelin tra la Cina, la Francia e la California? È una lettura romantica, malinconica e soprannaturale. Però è una lettura atta a sottolineare come quel Mondiale del 2006 fu sì perso da Rossi, ma al contempo vinto da Hayden.

Perché, come detto, a Valentino girò tutto, ma proprio tutto, storto. Un concatenamento di sfighe che si verificarono tutte nel giro di poche settimane, superando per quantità tutte quelle dei cinque anni precedenti! Proprio per questo viene da pensare che, forse, fu quella forza superiore a sbatterlo a terra a Valencia. Perché non aveva alternative e quel titolo di 20 anni fa non doveva andare al Dottore, bensì al Kentucky Kid, Nicky Hayden.