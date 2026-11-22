La Norvegia fa festa nello slalom maschile di Gurgl. Non è arrivata la tripletta, ma è doppietta sulle nevi austriache con il trionfo di Timon Haugan, che conquista l’ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo (sette in slalom ed una in un parallelo a squadre), confermando una leadership che si era già preso a metà gara. Sul secondo gradino ci sale uno strepitoso Eirik Hystad Solberg, che rimonta ben nove posizioni con il miglior tempo nella seconda manche e chiude a 60 centesimi dal connazionale. Norvegia che sognava la tripletta, ma Atle Lie McGrath, secondo ad un solo centesimo da Haugan dopo la prima manche, è uscito nella seconda, sprecando una chiara occasione di chiudere almeno sul podio.

Primo podio della carriera in Coppa del Mondo per Solberg, ma anche per lo svizzero Tanguy Nef, che riesce a recuperare quattro posizioni, terminando terzo a 88 centesimi dal vincitore. Sul podio l’anno scorso ci era salito il belga Armand Marchant (+1.00), ma sbaglia un po’ troppo nella seconda manche, perde un posto e scivola così al quarto posto ad un secondo di ritardo dalla vetta.

Il primo degli austriaci è il veterano Michael Matt (+1.11), che termina al quinto posto. Splendida rimonta sia per il croato Samuel Kolega sia per lo svedese Fabian Ax Swartz, che terminano sesti a pari merito (+1.26), recuperando rispettivamente diciassette e undici posizioni rispetto alla prima manche. Bel recupero anche per il britannico Laurie Taylor (+1.47), che risale ben tredici posti e chiude così all’ottavo posto. Completano la Top-10 l’americano Jett Seymour (+1.50) ed il francese Steven Amiez (+1.54).

Uno slalom anonimo per i colori azzurri. Tobias Kastlunger è l’unico italiano ad essersi qualificato per la seconda manche, chiudendo poi al ventiquattresimo posto (+2.77) dopo una seconda manche abbastanza controllata e senza prendersi troppi rischi. Purtroppo è durata poche porte la gara di Alex Vinatzer, uscito nella prima manche nella parte alta, non riuscendo così a confermare il bel quinto posto di Levi.

Fuori sempre nella prima manche anche l’attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha inforcato all’imbocco del muro. Il brasiliano comanda comunque con 200 punti davanti allo svizzero Loic Meillard (151), oggi solamente ventesimo, e a Timon Haugan (113). Proprio il norvegese si porta in vetta alla classifica di slalom sempre con 113 punti davanti al francese Clement Noel (104), undicesimo al traguardo, e a Pinheiro Braathen (100).