In un periodo che precede un’epoca di cambiamenti che sono stati già annunciati, ci sono diverse competizioni che potrebbero subire modifiche o considerazioni definitive. La United Cup sembra procedere verso la cancellazione con due motivi principali a motivare questa scelta: da una parte il nuovo torneo 1000 saudita che reclama spazio e dall’altra la necessità di riorganizzare i calendari.

Il portale The First Serve rivela come, a partire dal 2028, la competizione, istituita nel 2022 con diciotto nazioni divise in sei gironi tra Sydney e Perth, non dovrebbe più trovare spazio nel contesto di un calendario che punta a un significativo rinnovamento e a una importante razionalizzazione.

L’ATP sta infatti pensando a una tipologia di calendario che prevede una riorganizzazione basata su settimane di categoria 250, 500 e 1000 e il riacquisto di alcuni tornei per evitare il ritmo frenetico della competizione che spesso spinge gli atleti al limite e ne favorisce il ripetersi di fastidiosi infortuni.

Fonti diverse hanno sottolineato la mancanza di alcun modo in cui la United Cup possa sopravvivere e la volontà dell’ATP di uscire da una competizione che ha registrato perdite finanziarie significative, a causa di montepremi elevati e compensi per la partecipazione (oltre 17 milioni di dollari nel 2026), non compensati da un’affluenza di pubblico altalenante.