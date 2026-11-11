United Cup 2027, sorteggiati i gironi e il tabellone: l’Italia scopre le avversarie, si gioca prima degli Australian Open

Sono stati sorteggiati i gironi della United Cup 2027, la competizione che prevede la presenza di Nazionali miste e che andrà in scena in Australia dal 1° al 10 gennaio. Sul cemento di Perth e Sydney si aprirà ufficialmente la nuova stagione e si lancerà la volata verso gli Australian Open, il primo Slam dell’anno che ci terrà compagnia nella seconda metà del mese di gennaio.

Alla manifestazione, che metterà in palio punti per i ranking ATP e WTA, parteciperanno diciotto squadre, che sono state suddivise in sei raggruppamenti da tre compagini ciascuno. Le vincitrici di ogni girone e le due migliori seconde classificate (una per i tre gruppi di Perth e una per le tre Pool di Sydney) si qualificheranno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia è stata inserita nel gruppo C e giocherà a Perth, affrontando la Danimarca nella giornata di sabato 2 gennaio e il Canada nella giornata di domenica 3 gennaio. In caso di primo posto nel girone, l’incrocio ai quarti di finale sarebbe con la vincitrice del gruppo E (Polonia, Germania e Svizzera); nel caso in cui gli azzurri fossero migliori secondi, sfiderebbero ai quarti la prima del gruppo A (USA, Croazia, Kazakhstan).

A Sydney, invece, la Spagna è stata inserita nel gruppo F con il Belgio e l’Argentina; l’Australia padrona di casa sfiderà la Francia e la Gran Bretagna nel girone D; Grecia, Croazia e Ungheria si sfideranno nel gruppo B. Le semifinali e la finale si giocheranno a Sydney, dunque l’Italia dovrebbe eventualmente trasferirsi da Perth per disputare la fase calda della competizione.

GIRONI UNITED CUP 2027

GRUPPO A (a Perth): USA, Croazia, Kazakhstan.

GRUPPO B (a Sydney): Croazia, Grecia, Ungheria.

GRUPPO C (a Perth): Canada, Italia, Danimarca.

GRUPPO D (a Sydney): Francia, Australia, Gran Bretagna.

GRUPPO E (a Perth): Polonia, Germania, Svizzera.

GRUPPO F (a Sydney): Belgio, Spagna, Argentina.

TABELLONE UNITED CUP 2027

Quarto di finale 1: Prima gruppo A vs Miglior seconda a Perth

Quarto di finale 2: Prima gruppo C vs Prima gruppo E

Quarto di finale 3: Prima gruppo B vs Miglior seconda a Sydney

Quarto di finale 4: Prima gruppo D vs Prima gruppo F

Semifinale 1: Vincitrice quarto di finale 2 vs Vincitrice quarto di finale 3

Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 1 vs Vincitrice quarto di finale 4