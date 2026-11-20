Pallanuoto
Ultimo turno prima della sosta per l’A1 femminile: riflettori su Nesima per Ekipe Orizzonte-SIS Roma
Inizia domani e si concluderà mercoledì prossimo un turno ancora una volta diviso in due per le concomitanze con le partite europee. Il campionato di Serie A1 femminile torna in acqua per i match valevoli per l’ottava giornata, l’ultima prima della lunga sosta che lascerà prima spazio alla Division I di World Cup e poi alle festività natalizie.
La Comunale di Nesima accende i riflettori per la sfida di cartello, il nuovo capitolo del grande Classico della pallanuoto italiana al femminile. L’Ekipe Orizzonte Catania, capolista a punteggio pieno con ventuno punti, ospita la SIS Roma, quarta a quota dodici. Le etnee, dopo la pesante sconfitta europea della settimana scorsa, vogliono riprendere la marcia trionfale e spedire a meno nove una diretta rivale. In casa etnea sarà certamente molto pesante l’assenza dell’australiana Halligan.
Le capitoline, con un organico ampiamente rinnovato, vogliono dare la giusta continuità al successo ottenuto in Europa con il Rapallo e provare a vincere il primo scontro diretto stagionale dopo le sconfitte incassate contro le liguri e la Pallanuoto Trieste.
Assumono un peso specifico decisamente elevato i punti in palio a Viterbo tra la Nautilus Civitavecchia, che nell’ultima partita interna ha ottenuto il primo successo contro la Vela Ancona, e la ripescata Lazio Nuoto, compagine che al momento chiude la classifica con soli due punti all’attivo.
Impegni sulla carta agevoli per il Rapallo Pallanuoto, atteso a Lavagna dal derby con l’AGN Energia Bogliasco 1951, e per la Pallanuoto Trieste che alla Bianchi non potrà sottovalutare la rivelazione Sori Pool Beach. Vuole sfruttare il fattore campo il Plebiscito Padova che, mercoledì 25 nel recupero, ospita la Vela Ancona nel secondo impegno casalingo consecutivo.