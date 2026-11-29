Scelta la location del torneo ATP 250 che si giocherà in Italia sull’erba outdoor: la sede sarà l’H-Farm di Roncade, vicino a Venezia. L’accordo è stato siglato con la FITP poco prima dell’inizio della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna.

Il torneo si disputerà a Roncade per le edizioni 2028 e 2029, con l’opzione per l’ulteriore estensione dell’accordo: la FederTennis aveva acquistato la licenza del torneo di Bruxelles, ma in Italia ovviamente si giocherà nelle settimane che precedono Wimbledon.

A convincere la FITP è stato il progetto H-Farm Sports Academy, che integra sport di alto livello e formazione: i giovani atleti vengono in pratica guidati nella loro crescita sportiva, accademica e personale. Verranno realizzati 14 campi da tennis, di cui 6 in erba, e così nascerà anche il nuovo Centro Federale su erba.