Tyrrell Hatton vince a Dubai, Rory McIlroy conquista la Race al fotofinish. Laporta sfiora il PGA Tour

Le notizie che arrivano da Dubai, dove si è appena chiuso il DP World Tour Championship, torneo finale del DP World Tour che va come ormai consuetudine in scena al Jumeirah Golf Estates, sono tre. La prima è indiscutibilmente legata al vincitore: Tyrrell Hatton. L’inglese, grazie al suo -6 odierno, semplicemente domina l’ultimo giro e conquista una vittoria prestigiosissima, che gli permette di chiudere al terzo posto sia la Race to Dubai che una stagione molto solida.

La seconda è relativa a Rory McIlroy. Il nordirlandese, infatti, con il secondo posto a -10, trovato grazie a un validissimo ultimo giro da -5 e al termine di una mezz’ora finale da brividi totali, vince per l’ottava volta in carriera la Race to Dubai, raggiungendo in questo modo il numero di successi nell’ordine di merito ottenuti da Colin Montgomerie. Spodestato così, dopo quasi tutto l’anno passato davanti, Eugenio Chacarra, che la buona rimonta la prova anche, ma finisce terzo e anche condannato dal fatto di avere accanto a sé, a -8, il finlandese Oliver Lindell, autore di una mirabile performance con tanto di -7.

La terza riguarda Francesco Laporta. In corsa fino all’ultimo per una delle 10 carte sul PGA Tour che vengono assegnate con la Race to Dubai, il pugliese gira in -2, finisce il torneo a -7, in quinta posizione, ma non va a di là del 19° posto nella Race to Dubai, che poi è il 13° tra coloro che possono avere la carta americana (gli altri ce l’hanno già). Ma definire così la stagione di Laporta è ingiusto per due motivi: il primo è l’aver giocato un grandissimo ultimo mese, stando a contatto con i big assoluti, l’altro è che si tratta della sua migliore annata di sempre, su tutta la linea, con una grande continuità. E c’è un effetto collaterale, oltretutto: questo risultato in termini di Race to Dubai significa che potrà giocare l’Open Championship 2027 a St. Andrews. Non proprio una cosa di poco conto, ma anzi una da sogno.

Con Laporta in quinta posizione anche il danese Jacob Skov Olesen, il norvegese Kristoffer Reitan, lo svedese Mikael Lindberg e il francese Victor Perez. Dietro di loro, a -6, decimo, l’inglese Dan Bradbury. Finisce 47° Gregorio De Leo, a +6, con 51° posto conclusivo nella Race to Dubai, ma per lui c’è comunque una conclusione di riguardo di una prima ottima stagione sul DP World Tour. Nella speranza che la prossima lo spinga su risultati ancora più lusinghieri.