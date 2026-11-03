Tutte le salite del Giro d’Italia 2027 e le pendenze: doppia scalata al Mortirolo, torna lo Zoncolan, definita la Cima Coppi

Il Giro d’Italia 2027 propone un percorso molto variegato, caratterizzato da diverse salite molto esigenti e dalla presenza di due cronometro individuali (di cui una molta lunga per gli standard del ciclismo attuale). La prima tappa a Trieste sarà animata dagli strappi di Prebeneg e Cattinara nel finale, mentre nella seconda bisognerà fare i conti con l’ascesa di Markovec in prossimità del traguardo di Koper. Si tornerà a fare sul serio con la quinta tappa: i muri di Camerino, San Ginesio e Gualdo precederanno l’arrivo in salita di Sarnano-Sassotetto (13,1 km al 7,4% di pendenza media, con punte del 14%).

Da annotare l’arrivo in salita di Lanciano (al momento non segnato come GPM e non particolarmente impegnativo) a precedere la cronoscalata di Campo di Giove: la prova contro il tempo sarà lunga 19,6 km, ma l’ascesa sarà di 12,5 km al 4,4% di pendenza media, con punte del 9%. La prima settimana si chiuderà con l’arrivo in salita di Monte Livata (13,9 km al 6,9% di pendenza media con punte del 17%), mentre la seconda si aprirà con Forca di Priesta e Forca Ventolosa, che potrebbero complicare l’arrivo a Norcia. Attenzione all’arrivo in salita di Zeri: 8,7 km all’8,7%, la classifica potrebbe subire una scossone prima di un weekend davvero di fuoco.

Il Giro d’Italia 2027 subirà una decisa svolta in chiusa della seconda settimana: l’arrivo in salita ai Piani di Bobbio sarà durissimo (10,1 km al 9% di pendenza media e massima del 18%), a maggior ragione se si avranno nelle gambe Madonna del Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore, Alino; la cronometro Monza-Milano non propone strappi, ma farà la differenza. La Cima Coppi sarà il Passo Gavia con i suoi 2.518 metri sul livello del mare: verrà affrontato nel cuore della sedicesima tappa, dopo e prima della doppia scalata del Mortirolo, a precedere l’arrivo ad Aprica.

La Rovereto-Madonna di Campiglio si preannuncia altamente spettacolare: da scalare, in rapida successione, Passo Ballino, Passo Durone, Passo Daone, ancora il Passo Durone e poi l’ascesa finale verso Madonna di Campiglio (12,5 km al 5,7%). La penultima tappa sarà da urlo: dopo il Passo Duron e la Sella Valcalda, si andrà a imboccare il mitico Zoncolan. Una delle salite più dure d’Europa andrà affrontata dal versante di Ovaro: 10,1 km all’11,9% di pendenza media e punte al 22%. Chiusura con la passerella a Roma. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le salite del Giro d’Italia 2027, le categorie dei GPM verranno definite prossimamente.

SALITE GIRO D’ITALIA 2027

Prima tappa (sabato 8 maggio): Trieste-Trieste, 172 km ***. Salite: Hrvatini, Prebeneg, Cattinara-Sella di Longera.

Seconda tappa (domenica 9 maggio): Lubiana-Koper, 166 km ***. Salite: Galantici, Srgasi, Markovec.

Terza tappa (lunedì 10 maggio): Cervignano del Friuli-Possagno, 163 km ***. Salite: Santa Maria della Vittoria, Forcella Mostaccini.

Quarta tappa (martedì 11 maggio): Argenta-Misano Adriatico *, 151 km. Salite: Bertinoro.

Quinta tappa (mercoledì 12 maggio): Filottrano-Sarnano Sassotetto, 139 km ***. Salite: Camerino, San Ginesio, Gualdo, Saranano-Sassotetto.

Sesta tappa (giovedì 13 maggio): Alba Adriatica-Lanciano, 148 km ***. Salite: Chieti, Ripa Teatina, Lanciano.

Settima tappa (venerdì 14 maggio): Sulmona-Campo di Giove, 19,6 km di cronoscalata ****. Salite: Campo di Giove.

Ottava tappa (sabato 15 maggio): Trasacco-Napoli, 219 km **. Salite: Monte di Procida.

Nona tappa (domenica 16 maggio): Itri-Subiaco Monte Livata, 180 km ****. Salite: Bellegra, Colle Ferro, Monte Livata.

Primo giorno di riposo: lunedì 17 maggio

Decima tappa (martedì 18 maggio): Palombara Sabina-Norcia, 218 km ***. Salite: Forca di Priesta, Forca Ventolosa

Undicesima tappa (mercoledì 19 maggio): Gualdo Tadino-Scarperia, 220 km **. Salite: Vetta Le Croci

Dodicesima tappa (giovedì 20 maggio): Montecatini Terme-Zeri, 173 km ***. Salite: Foce Carpinelli, Zeri.

Tredicesima tappa (venerdì 21 maggio): Borgo Val di Taro-Reggio Emilia, 176 km *. Salite: Borsea.

Quattordicesima tappa (sabato 22 maggio): Cantù-Piani di Bobbio, 187 km ****. Salite: Madonna del Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore, Piani di Bobbio.

Quindicesima tappa (domenica 23 maggio): Monza-Milano, cronometro individuale di 37,3 km ****. Non sono previste salite.

Secondo giorno di riposo: lunedì 24 maggio

Sedicesima tappa (martedì 25 maggio): Sondrio-Aprica, 192 km *****. Salite: Mortirolo, Passo Gavia, Mortirolo, Aprica.

Diciassettesima tappa (mercoledì 26 maggio): Chiari-Vò, 194 km **. Salite: Passo Roverello, Castelnuovo.

Diciottesima tappa (giovedì 27 maggio): Rovereto-Madonna di Campiglio, 154 km ****. Salite: Passo Bellino, Passo Durone, Passo Daone, Passo Durone, Madonna di Campiglio.

Diciannovesima tappa (venerdì 28 maggio): Rovereto-Sacile, 199 km **. Salite: Vigolo Vattaro, Bieno, Montaner.

Ventesima tappa (sabato 29 maggio): Pordenone-Monte Zoncolan, 180 km *****. Salite: Passo Duron, Sella Valcalda, Monte Zoncolan.

Ventunesima tappa (domenica 30 maggio): Roma-Roma, 131 km *. Non sono previste salite.