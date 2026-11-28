Domenica 29 novembre 2026 l’Italia disputerà a Bologna contro una tra Spagna e Gran Bretagna (che si affronteranno oggi nella seconda semifinale) l’undicesima finale di Coppa Davis della sua storia, andando a caccia di un clamoroso poker che consentirebbe al tennis azzurro di aggiudicarsi la mitica Insalatiera per la quinta volta.

La prima apparizione del Bel Paese nell’ultimo atto della massima competizione mondiale maschile a squadre risale al 1960, quando Orlando Sirola e Nicola Pietrangeli si inchinarono alla corazzata australiana trascinata da Rod Laver, Roy Emerson e Neale Fraser sull’erba del White City Stadium di Sydney dopo aver battuto in rimonta (da 0-2 a 3-2) gli USA nel turno precedente a Perth. Gli azzurrini furono in grado di raggiungere la finale anche nell’edizione successiva, cedendo nuovamente a cospetto dei padroni di casa aussie sull’erba del Kooyong di Melbourne.

Quindici anni più tardi, nel 1976, arrivò poi il memorabile primo trionfo dell’Italia in Davis con la squadra composta dai vari Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli che rifilò un netto 4-1 (festeggiando già dopo il doppio sul 3-0) al Cile sulla terra battuta di Santiago al termine di un entusiasmante percorso illuminato dai successi contro la Gran Bretagna sull’erba londinese e contro l’Australia sul rosso del Foro Italico.

Gli aussie si presero la rivincita nel 1977, battendo in finale l’Italia per 3-1 sull’erba di Sydney dopo aver rischiato di venire rimontati da 2-0 a 2-2 (Panatta perse il primo singolare della domenica per 11-9 al quinto da John Alexander). Quel gruppo azzurro tornò poi un’ultima volta ad un passo dall’Insalatiera nel 1980, giocando però ancora in trasferta sul veloce indoor di Praga contro la Cecoslovacchia di Ivan Lendl e alzando bandiera bianca già dopo il doppio non senza rimpianti (tutte partite perse in rimonta, di cui due al quinto) anche a causa di un arbitraggio piuttosto casalingo.

Nei 42 anni successivi la squadra tricolore di Coppa Davis fu in grado di disputare una sola finale, nel 1998, la prima di sempre in casa, venendo però sconfitta già al termine del doppio sul 3-0 dalla Svezia sulla terra rossa del Forum di Assago soprattutto a causa dell’infortunio alla spalla che costrinse Andrea Gaudenzi a ritirarsi contro Magnus Norman nelle battute conclusive del quinto set.

Le ultime tre finali giocate dell’Italia, tutte vinte, sono invece molto recenti. Dopo aver superato lo scoglio della Serbia di Novak Djokovic in semifinale, Jannik Sinner e compagni si sbarazzarono dell’Australia nel 2023 sul cemento indoor di Malaga grazie al successo in lotta di Matteo Arnaldi contro Alexei Popyrin e a quello del futuro n.1 al mondo altoatesino su Alex De Minaur.

Un anno dopo, sullo stesso campo, Sinner fu coadiuvato da un ottimo Matteo Berrettini raggiungendo l’ultimo atto e battendo poi 2-0 i Paesi Bassi senza concedere neanche un set agli oranje nei singolari. Dodici mesi fa la chiusura del tris, con il primo titolo di sempre vinto davanti al pubblico italiano regolando la Spagna (priva di Carlos Alcaraz e di altri big) in quel di Bologna grazie alle affermazioni di Berrettini su Carreño Busta e soprattutto di Flavio Cobolli in rimonta su Jaume Munar.