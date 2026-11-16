Troppo Alcaraz per Tiafoe all’esordio delle ATP Finals

Carlos Alcaraz non ha, in tutti i sensi, pietà nei confronti di Frances Tiafoe nel match di esordio alle ATP Finals 2026. Il murciano sconfigge con un netto 6-2 6-2 l’americano nella partita che inaugura il gruppo intitolato a Ivan Lendl, uno che rispetto al classe 2003 non poteva essere più diverso per tipo di tennis espresso. In serata l’esordio di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev.

I problemi per Tiafoe ci sono subito, in un game d’apertura che lo vede fin da subito sotto pressione e costretto a subire il break di un Alcaraz decisamente ispirato. In breve tempo lo spagnolo fa valere la superiorità in maniera totale, riuscendo con qualunque colpo e da qualunque posizione a rendere chiara la propria condizione di forza. Tiafoe riesce a mettere qualche punto in più dal quinto gioco, ma i buoi, come si suol dire, sono scappati ed è 6-2 Alcaraz.

Il murciano, dopo questi 27 minuti di showtime, parte bene anche nel secondo set, con Tiafoe che peraltro si complica la vita a causa delle gran difese del suo avversario ed è costretto a cedere ancora la battuta nel terzo gioco. Stavolta, però, un’apertura Alcaraz la concede: accade nel sesto gioco, quando alcuni errori soprattutto di dritto da parte dello spagnolo concedono al debuttante a Torino tre chance distinte, tutte però cancellate in stile. E di lì l’iberico riprende a macinare punti e spettacolo fino al 6-2 finale.

Basta un’ora e 9 minuti, in sostanza, ad Alcaraz per chiudere la questione: particolarmente impressionante il dato sulla seconda, a quasi parità di prima. Alcaraz vince con essa 8 punti su 10, Tiafoe 0 su 12. Nemmeno uno. Tanto più che il conto vincenti-errori gratuiti ha una forma quasi parlante: 21-9 contro 10-11.