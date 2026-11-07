Triathlon, Nils Serre Gehri fa sua la tappa di Hong Kong della World Cup. Angelini chiude lontano

Nils Serre Gehri si è aggiudicato la tappa di Hong Kong valevole per la World Triathlon Cup 2026. Presso il Lung Wo Road abbiamo assistito ad una gara disputata su distanza sprint che ci ha regalato emozioni e spettacolo fino all’ultimo metro, con il francese che ha centrato il successo letteralmente in volata.

Il francese classe 2005, infatti, ha vinto all’ultimo respiro contro l’australiano Callum McClusky, mentre completa il podio lo spagnolo David Castro Fajardo che taglia il traguardo a 6 secondi dal vincitore.

Quarta posizione per lo svizzero Max Studer a 10 secondi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Izan Edo Aguilar a 12, mentre in sesta troviamo un altro francese, Nathan Grayel, a 16. Chiude al settimo posto l’ungherese Bence Bicsak a 25 secondi, quindi ottavo l’olandese Mitch Kolkman a 31, nono lo statunitense John Reed a 33, con il giapponese Aoba Yasumaatsu che chiude la top10 con un distacco di 40 secondi.

In occasione della tappa di Hong Kong era al via della gara un solo atleta italiano, Samuele Angelini, che ha completato la sua prova in ventottesima posizione con un distacco di 1:23 da Gehri.