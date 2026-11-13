Triathlon
Triathlon, nelle World Series di Abu Dhabi Alessio Crociani termina a ridosso della top ten
La prova della categoria élite maschile su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) della tappa delle World Triathlon Championship Series 2026 di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, viene vinta dal brasiliano Miguel Hidalgo, mentre il migliore degli azzurri è Alessio Crociani, 12°.
Successo del brasiliano Miguel Hidalgo, che domina la scena ed arriva al traguardo in solitaria, vincendo a mani basse con il crono di 49’02”, precedendo l’australiano Matthew Hauser, alla piazza d’onore in 49’20”, a 18″, ed il neozelandese Hayden Wilde, sul gradino più basso del podio in 49’43”, a 41″.
Volata numerosa per i piazzamenti a ridosso del podio: quarto posto per il neerlandese Ian Pennekamp in 49’54”, a 52″, stesso tempo dell’australiano Luke Willian, quinto, mentre si classifica sesto lo statunitense Braxton Legg in 49’55”, a 53″, stesso crono dell’israeliano Shachar Sagiv, settimo.
Chiude poco più indietro lo spagnolo Antonio Serrat Seoane, ottavo in 49’57”, a 55″, mentre termina nono il neerlandese Mitch Kolkman con il crono di 50’00”, a 58″, infine completa la top ten lo statunitense Darr Smith, decimo in 50’02”, a 1’00”.
Il migliore degli italiani è Nicola Azzano (C.S. Carabinieri), che si classifica 12° in 50’23”, a 1’21”, mentre termina 21° Euan De Nigro (C.S. Carabinieri – Bressanone Nuoto), con il tempo di 50’56”, a 1’54”, infine non prendono il via Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre) e Riccardo Cultore (Pol. Mimmo Ferrito).