Olimpiadi
Triathlon, Ludovico Trincheri in top 5 alle Olimpiadi Giovanili di Dakar
Ludovico Trincheri si classifica quinto nella prova individuale maschile di triathlon alle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso a Dakar, in Senegal, disputata su distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa), vinta dal lusitano Artur Gaspar.
Oro e titolo al portoghese Artur Gaspar, che completa la gara in 53’13”, andando a precedere sul traguardo il lussemburghese Emile Vanolst, secondo a 10″, mentre c’è bisogno del fotofinish per assegnare la medaglia di bronzo, che va al nipponico Daiki Nishizaki, terzo a 14″.
Quarta posizione, con lo stesso crono del giapponese, per il kazako Ramazan Ainegov, mentre chiude in quinta posizione l’unico azzurro al via, Ludovico Trincheri, che accusa un ritardo di 31″. Più staccato il messicano Alessandro Diego Cortez Delgado, sesto a 53″.
Settimo posto per il ceco Ondrej Plic, a 56″, appena davanti al saudita Feher Moussa, ottavo a 57″, mentre si arriva ad 1’00” di ritardo con la nona posizione del norvegese Markus Berget Galleberg, infine completa la top ten l’austriaco Raphael Kuenz, decimo a 1’04”.