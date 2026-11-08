Triathlon, l’Italia sfiora il podio nella staffetta mista della tappa di Hong Kong

Ottima prova dell’Italia che sfiora il podio nella staffetta mista che ha chiuso il programma del fine settimana dedicato alla tappa di Hong Kong della World Triathlon Cup 2026. La gara ha visto le seguenti distanze per ogni componente del team: 300 metri nella parte di nuoto, 7.4 chilometri nella frazione di bici e 2.0 per la corsa.

Il successo è andato alla Svizzera (Anouk Danna, Simon Westermann, Alessia Konig e Max Studer) che ha completato la gara con il tempo di 1:28.51 precedendo la Russia per 7 secondi mentre completa il podio la Cina a 10. Come si può vedere i distacchi sono stati davvero ridottissimi.

Come detto, i nostri portacolori hanno sfiorato il podio, dato che si sono dovuti accontentare della quarta posizione. Beatrice Mallozzi, Riccardo Cultore, Verena Steinhauser e Samuele Angelini hanno tagliato il traguardo a 13 secondi dalla Svizzera. Prova di grande spessore per gli azzurri che confermano il momento positivo.

Quinta posizione per la Spagna a 26 secondi dalla vetta, sesta per i Paesi Bassi a 29, quindi settima per l’Australia a 38. Conclude all’ottavo posto la Cechia con un distacco di 44 secondi, quindi al nono il Messico a 46, mentre completa la top10 la Nuova Zelanda a 1:01.