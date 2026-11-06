Triathlon, l’elvetica Kimey Casanova domina le Olimpiadi Giovanili di Dakar

La svizzera Kimey Casanova si è aggiudicata la medaglia d’oro nella prova di triathlon individuale ai Giochi Olimpici Giovanili 2026 in corso di svolgimento a Dakar (Senegal). La gara, che si è disputata presso il SBW Water Park, su distanza sprint (quindi 750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri nella sezione di bici e 5 chilometri nella fase conclusiva di corsa) ha visto il successo dell’atleta elvetica, capace di uscire alla distanza.

Kimey Casanova ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 58:58 con un margine di vantaggio di tutta serenità sulla ungherese Jazmin Kropko di ben 21 secondi, mentre completa il podio l’estone Evamaria Albert che chiude a 39 secondi dalla vetta, confermando come i distacchi siano stati pesanti al termine di una gara davvero durissima.

Quarta posizione per la spagnola Maria Romero Lopez che chiude a 49 secondi da Casanova, quinta per la sudafricana Taylor Foster addirittura a 1:36, mentre in sesta si classifica l’australiana Piper Anderson a 1:49.

Settima posizione per la tedesca Josefine Doseth con un distacco di 2:07, quindi ottava la statunitense Avalyn Thompson a 2:36, nona la francese Ambre Ugolini a 2:38 mentre completa la top10 la slovacca Julia Ivanova a 3:07. Ricordiamo che non erano presenti atlete italiane.