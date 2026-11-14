Triathlon, la Spagna vince la staffetta mista delle World Series di Abu Dhabi. Italia fuori dalla top ten

La tappa delle World Triathlon Championship Series 2026 di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si chiude con la staffetta mista (4 frazioni con 300 metri di nuoto, 6.9 km di ciclismo e 1.4 km di corsa ciascuna) che premia la Spagna, vittoriosa davanti all’Australia ed al Brasile, mentre si classifica dodicesima l’Italia.

Al traguardo si impone la Spagna di Sara Guerrero Manso, Antonio Serrat Seoane, Marta Pintanel Raymundo e David Cantero Del Campo, che trionfa in 1:18’14”, battendo per 2″ l’Australia di Emma Jeffcoat, Matthew Hauser, Matilda Offord e Luke Willian, alla piazza d’onore, e di 6″ il Brasile di Djenyfer Arnold, Miguel Hidalgo, Vittoria Lopes e Manoel Messias, sul gradino più basso del podio.

Si ferma ai piedi del podio, invece, la Russia, quarta a 13″, stesso ritardo della Germania, quinta. Una penalità di 10″ affossa le ambizioni di successo o di podio della Svizzera, sesta a 16″, mentre chiude settima a 18″ la Gran Bretagna. Ottava posizione a 24″ per il Belgio, mentre gli Stati Uniti terminano noni a 25″, infine completano la top ten i Paesi Bassi, al decimo posto a 30″.

Chiude in 12ma posizione l’Italia di Angelica Prestia (C.S. Esercito – Nattura Triathlon), Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) ed Euan De Nigro (C.S. Carabinieri – Bressanone Nuoto), con un ritardo di 2’18” (tempo complessivo di 1:20’32”).