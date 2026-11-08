Triathlon
Triathlon, David Cantero Del Campo si impone ad Iquique in World Cup
Si chiude con la prova della categoria élite maschile la tappa della World Cup 2026 di triathlon andata in scena ad Iquique, in Cile, su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa): in una gara priva di azzurri al via, ad imporsi è lo spagnolo David Cantero Del Campo.
Sul traguardo cileno il successo, come detto, va all’iberico David Cantero Del Campo, che svetta con il crono di 50’52”, mentre alle sue spalle serve il fotofinish per assegnare la piazza d’onore allo statunitense Porter Middaugh, che nega la doppietta spagnola beffando l’altro iberico Antonio Serrat Seoane, con i due accreditati entrambi del tempo di 50’55”, a 3″ dal vincitore.
Resta ai piedi del podio, invece, l’altro statunitense Sullivan Middaugh, quarto in 50’57”, a 5″, davanti al connazionale Morgan Pearson, quinto in 51’00”, a 8″, mentre si classifica sesto il transalpino Louis Vitiello, con il tempo di 51’03”, a 11″.
Settima piazza per il canadese Liam Donnelly in 51’05”, a 13″, che precede il lussemburghese David Lang, ottavo con il tempo di 51’06”, a 14″. Nona posizione per il britannico Daniel Van Aardt in 51’07”, a 15″, infine completa la top ten l’australiano Christopher Deegan, decimo in 51’09”, a 17″.