Triathlon
Triathlon, Carlotta Missaglia sfiora il podio in World Cup ad Iquique su distanza sprint
Carlotta Missaglia chiude al quarto posto la gara élite femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di triathlon disputata ad Iquique, in Cile, su distanza sprint (750 metri di corsa, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa), bissando così il piazzamento ottenuto la settimana scorsa sempre in terra cilena, a San Pedro de la Paz, ma su distanza olimpica.
La vittoria si decide al fotofinish, con la colombiana Maria Carolina Velasquez Soto che brucia in volata la statunitense Taylor Knibb, con entrambe le atlete accreditate del crono di 55’47”, mentre completa il podio la spagnola Marta Pintanel Raymundo, terza in 55’53”, a 6″ dalla vetta.
Resta ai piedi del podio per appena 2″ l’unica italiana in gara, Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri / Valdigne Triathlon), quarta con il crono di 55’55”, a 8″ dalla vincitrice odierna. L’azzurra batte in volata la statunitense Annie Fuller, quinta in 55’56”, a 9″ dalla testa.
Più staccate le altre atlete giunte poi in top ten: sesta la spagnola Ana Carballo Gómez in 56’23”, a 36″, settima la venezuelana Rosa Elena Martinez Melchior in 56’41, a 54″, ottava la statunitense Naomi Ruff in 56’44”, a 57″, nona la britannica Katie Rodda in 56’48”, a 1’01”, decima la slovena Tjasa Vrtacic in 56’55”, a 1’08”.