Triathlon
Triathlon, Carlotta Missaglia sfiora il podio in World Cup a San Pedro de la Paz
Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri/Valdigne Triathlon) si ferma ai piedi del podio nella prova élite femminile della World Triathlon Cup 2026 di San Pedro de la Paz, in Cile: l’azzurra si classifica quarta nella gara su distanza olimpica, con 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa.
Doppietta spagnola, con la vittoria in solitaria di Marta Pintanel Raymundo, con il tempo 2:02:50, davanti alla connazionale Ana Carballo Gómez, alla piazza d’onore in 2:03:12, a 0:22, mentre completa il podio la lussemburghese Eva Daniels, terza con il crono di 2:03:22, a 0:32.
Si ferma ai piedi del podio l’unica azzurra al via, Carlotta Missaglia, che si classifica quarta con il tempo di 2:03:34, a 0:44 dalla vincitrice odierna. Quinta posizione per la magiara Márta Kropkó, con il crono di 2:03:44, a 0:54, mentre chiude sesta la colombiana Maria Carolina Velasquez Soto in 2:03:51, a 1:01 dalla vetta.
Settima posizione per la brasiliana Djenyfer Arnold con il tempo di 2:04:01, a 1:11, mentre si classifica ottava la slovacca Diana Dunajska in 2:04:29, a 1:39, Nona piazza per la venezuelana Rosa Elena Martinez Melchior con il crono di 2:04:47, a 1:57, infine completa la top ten la statunitense Annie Fuller, che giunge decima in 2:05:03, a 2:13 dalla vincitrice.