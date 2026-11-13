Triathlon
Triathlon, Angelica Prestia centra la top ten nelle World Series di Abu Dhabi
La tappa delle World Triathlon Championship Series 2026 di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si apre con la prova della categoria élite femminile, che vede in casa Italia l’ottavo posto di Angelica Prestia, nella gara su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) vinta dalla russa Diana Isakova.
La gara viene vinta dalla russa Diana Isakova, che si impone con il crono di 55’55”, battendo per appena 3″ la lussemburghese Jeanne Lehair, alla piazza d’onore con il tempo di 55’58”, mentre completa il podio la statunitense Gwen Jorgensen, che rimonta nel finale ed arpiona la terza posizione in 56’23”, a 28″ dalla vetta.
Restano ai piedi del podio le tedesche Laura Lindemann, quarta con il crono di 56’29”, a 34″, e Lisa Tertsch, quinta in 56’31”, a 36″, mentre si classifica sesta la brasiliana Djenyfer Arnold con il tempo di 55’35”, a 40″, che precede la britannica Eve Whitaker, settima in 56’39”, a 44″.
Chiude all’ottavo posto la migliore delle italiane al via, Angelica Prestia (C.S. Esercito – Nattura Triathlon), che accusa una lieve flessione nel finale e completa le proprie fatiche in 56’42”, a 47″. Nona piazza per la spagnola Marta Pintanel Raymundo in 56’44”, a 49″, infine è decima la tedesca Nina Eim in 56’46”, a 51″.
Per quanto concerne le altre azzurre in gara, si classifica 15ma Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) con il crono di 57’12”, a 1’17”, mentre termina 21ma Paola Sacchi (707) con il tempo di 57’55”, a 2’00”, infine non prende il via per ragioni mediche Bianca Seregni (Fiamme Oro).