Izan Edo Aguilar si è aggiudicato la tappa di Tauranga (Nuova Zelanda) valevole per la World Triathlon Cup 2026, ma anche l’Italia ha detto la sua. La gara, che si è disputata su distanza sprint, ha visto le seguenti frazioni: 750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri nella sezione di bici (suddivisi in 4 giri) e 5 chilometri nella fase conclusiva dedicata alla corsa, divisi in 2 tornate.

Lo spagnolo Izan Edo Aguilar ha centrato il successo finale con il tempo complessivo di 52:11 e appena 3 secondi di margine sull’olandese Mitch Kolkman, mentre sul gradino più basso del podio sale il francese Baptiste Passermard con un distacco di 4 secondi.

Quarta posizione per un altro spagnolo, Roberto Sanchez Mantecon con un ritardo di 6 secondi dalla vetta, mentre in quinta si classifica l’azzurro Alessio Crociani a 9 secondi da Aguilar. Sesto il britannico Alex Robin a 14 secondi, mentre è settimo l’australiano Toby Powers a 24, a pari merito con lo statunitense John Reed.

Chiude nono, poi, l’australiano Brandon Copeland, a 26 secondi di distacco dalla vetta, mentre è l’olandese David Lang a completare la top10 a 26″. Conclude 26° Pietro Giovannini, a 1;32, quindi 32° Samuele Angelini a 1:50.