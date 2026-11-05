Trampolino elastico, Letizia Radaelli supera il turno ai Mondiali. Termina l’avventura di Patisso Colonna e Lavino

Seconda giornata di gare a Najing (Cina), dove si stanno disputando i Mondiali 2026 di trampolino elastico, disciplina presente anche alle Olimpiadi con le specialità individuali. Oggi è andato in scena il primo turno delle qualificazioni del singolo, che ha promosso ha promosso i migliori 24 interpreti alla seconda sessione.

A tenere alto l’onore dell’Italia ci ha pensato Letizia Radaelli, che ha chiuso al ventesimo posto con il punteggio di 55.330, conseguito nella prima delle due routine proposte: 14.500 come nota di partenza, 16.000 per l’esecuzione, 15.130 di T Score, 9.700 di pannello H. L’azzurra si è meritata il diritto di tornare sull’attrezzo nella giornata di sabato 7 novembre, inseguendo una difficile ammissione all’atto conclusivo. Le migliori del turno sono state le bielorusse Iana Lebedeva (59.350) e Katsiaryna Yarshova (58.730), mentre la giapponese Kiko Tanaka (57.340) e la cinese Yu Zhang (57.310) si trovano costrette a inseguire.

Termina subito l’avventura tricolore sul fronte maschile. Samuele Patisso Colonna si è fermato al 46mo posto con il punteggio di 56.500 (18.200 come nota di partenza, 13.700 di E Score, 16.200 di pannello T e 8.400 di altezza), mentre Marco Lavino ha sbagliato entrambe le prove e non è andato oltre l’82ma piazza (18.240). Era necessario totalizzare 58.970 per superare il taglio, il bielorusso Ivan Litvinovich si conferma il migliore (65.280) davanti al cinese Zisai Wang (64.500).