Trampolino elastico, Lavino e Patisso Colonna fuori dalla finale di sincro ai Mondiali

A Nanjing (Cina) è andata in scena la terza giornata dei Mondiali 2026 di trampolino elastico, disciplina presente anche alle Olimpiadi esclusivamente con le gare individuali. In terra asiatica si sono svolte le qualificazioni delle prove sincro di genere, l’Italia era impegnata sul fronte maschile con Marco Lavino e Samuele Patisso Colonna, ieri eliminati al primo turno preliminare sul fronte singolare.

Gli azzurri hanno brillantemente superato il Q1 con il nono riscontro parziale (51.710 sul primo esercizio: 16.300 per le difficoltà, 7.550 per l’esecuzione, 18.460 per il sincro, 9.400 di H Score), ma nel Q2 non sono riusciti a firmare la magia necessaria per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo. Il binomio tricolore ha infatti commesso un errore e ha concluso anzitempo l’esercizio (10.630: 3.3 la nota di partenza, 1.7 di nota E, 3.880 di pannello S e 1.750 di coefficiente H) e ha terminato in 14ma piazza.

L’approdo all’atto conclusivo che assegnerà le medaglie era riservato esclusivamente alle migliori otto coppie. Per il momento si sono distinti i russi Kirill Panteleev e Dmitrii Nartov (54.700), i bielorussi Ivan Litvinovich e Ivan Melkinau (54.150) e i giapponesi Yusei Matsumoto e Ryosuke Sakai (54.130). Promossi anche gli statunitensi Vogel/Padilla (53.330), i britannici Walkes/Perzamanos (53.130), i cinesi Huang/Yang (52.980), i francesi Morante/Gouzou (51.080) e gli olandesi van Tilborg/Mol (49.990).

L’Italia non era presente sul fronte femminile: l’unica donna in gara in questa rassegna iridata è Letizia Radaelli, che ieri era riuscita a qualificarsi al Q2 nella prova individuale. Queste le coppie che hanno staccato il pass per la finale: le bielorusse Lebedeva/Badzilouskaya (50.330), le cinesi Hu/Cao (49.060), le russe Bladtseva/Mikhailova (48.890), le neozelandesi French/Sheere (48.390), le giapponesi Doihata/Misawa (47.800), le statunitensi Amano/Webster (47.650), le ucraine Alarova/Piatakova (47.340), le britanniche Songhurst/Page (47.200).