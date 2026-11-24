Archiviare subito la delusione di Las Vegas e tornare a far valere la legge dei campioni del mondo. È il messaggio lanciato da Toto Wolff alla vigilia del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, in programma questo fine settimana sul circuito di Lusail.

La Mercedes arriva in Medio Oriente con la serenità di chi ha già chiuso i conti iridati in Brasile, grazie al titolo piloti di Kimi Antonelli (402 punti) e al nono titolo Costruttori (666 punti). Ma ha anche la voglia di interrompere un piccolo digiuno di vittorie che dura dal GP degli Stati Uniti ad Austin. Nelle tre tappe successive le Frecce d’Argento hanno raccolto meno rispetto al dominio mostrato per gran parte dell’anno, toccando il punto più basso sabato notte in Nevada, con il quarto posto di Antonelli e il nono di George Russell: appena 14 punti complessivi.

Ripensando alla gara sotto le luci della Strip, il manager austriaco salva comunque la competitività della monoposto nella prima parte di corsa e lo spettacolo offerto dalla F1: “Il modo migliore per lasciarsi alle spalle un risultato deludente è tornare subito a correre. Las Vegas non è finita come volevamo, ma siamo stati in lotta nelle prime posizioni per tutta la serata ed è un aspetto da cui possiamo trarre fiducia. C’è stata azione dall’inizio alla fine e tanti colpi di scena. È stato un grande spettacolo per i tifosi e un’altra dimostrazione dello show che la F1 sa offrire, specialmente a Las Vegas: un posto folle per una gara folle!“.

Chiusa la parentesi cittadina, il Circus affronta ora una pista permanente dalle caratteristiche opposte. A Lusail la Mercedes dovrà difendersi dal ritorno della Red Bull di Max Verstappen, vincitore in Nevada, e dalla McLaren. Antonelli va a caccia della decima vittoria stagionale, mentre Russell è impegnato nella volata per il terzo posto in classifica: è quarto a pari merito con Norris a quota 264 punti, a sole tre lunghezze da Lewis Hamilton.

Wolff avverte la squadra sulle insidie del weekend: “Il Qatar sarà una sfida completamente diversa. Il circuito di Lusail non dà tregua: curve ad alta velocità, cordoli aggressivi e temperature elevate mettono a dura prova sia le vetture che i piloti. Se a questo aggiungiamo il limite massimo di lunghezza degli stint per gli pneumatici, ci sarà davvero tanto da gestire“.

Per tornare sul gradino più alto del podio servirà un fine settimana privo di errori fin dalle prove libere. “La concorrenza al vertice è agguerrita e nessuno può permettersi di lasciare nulla per strada“, ha concluso Wolff. “Sappiamo di avere le prestazioni per essere in quella lotta. Ora dobbiamo mettere insieme tutto il weekend e assicurarci di lasciare il Qatar con un bottino ben più ricco rispetto a quello di Las Vegas“.