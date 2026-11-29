Il bilancio della Mercedes dopo il Gran Premio del Qatar è straordinario sul piano del risultato ma agrodolce, almeno sul piano della gestione interna. Nonostante una doppietta schiacciante che ha visto Kimi Antonelli trionfare per la decima volta in stagione davanti al compagno di squadra George Russell, nel post-gara di Lusail il Team Principal Toto Wolff non ha nascosto un certo disappunto per come si sono messe le cose nei primissimi giri.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il manager austriaco ha subito messo in chiaro che l’accordo pre-gara prevedeva libertà d’azione, ma senza superare determinati limiti: “Avevamo discusso al mattino che avremmo permesso di competere tra loro, però diciamo che si è andati un po’ oltre all’inizio della gara“. Un richiamo evidente all’aggressività mostrata dai due piloti nelle prime tornate, specie Kimi, che dopo le scintille delle qualifiche del sabato hanno rischiato di compromettere un risultato già scritto.

Una volta rientrato l’allarme al muretto, però, la sfida interna si è spenta quasi subito, lasciando spazio alla cavalcata solitaria del giovane talento bolognese. Il motivo del crollo di passo di Russell, scattato dalla pole position ma arrivato al traguardo con oltre trenta secondi di ritardo, non è infatti legato a una scelta strategica, bensì alla sfortuna.

Come spiegato dallo stesso Wolff, la monoposto dell’inglese è rimasta menomata fin dalle prime battute: “Russell aveva un danno enorme per un detrito, quindi non aveva gli strumenti per poter reagire adAntonelli“. Privato del carico aerodinamico necessario per difendersi, il britannico ha dovuto alzare bandiera bianca, accontentandosi di portare a casa una seconda posizione comunque preziosa per il team, mentre Wolff si prepara già a fare il punto con entrambi in vista dell’ultimo atto della stagione ad Abu Dhabi.