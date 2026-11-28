Non può che essere soddisfatto Toto Wolff al termine delle qualifiche valide per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il Team Manager della Mercedes infatti ha potuto contare su un’ottima doppietta, siglata rispettivamente da George Russell e Kimi Antonelli, piazzatisi al primo e al secondo posto.

Il più veloce un po’ a sorpresa è stato il britannico, il quale si è letteralmente superato fermando il cronometro a 1:21.695 rifilando 0.128 al compagno di squadra che, a sua volta, ha preceduto la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.480. Una volta arrivato in mixed zone, l’austriaco ha commentato la giornata:

“È stato perfetto George. In tutte le sessioni di qualifica, siamo stati primi in sicurezza – ha detto Wolff – Guardando il suo modo di guidare e di posizionare la macchina, è stato davvero, davvero speciale. Kimi è insoddisfatto perché non voleva essere il primo a uscire in pista. Ce l’ha detto prima di salire in auto, ma abbiamo fatto esattamente il contrario. La ragione è semplice: non volevamo correre il rischio di non riuscire a tagliare il traguardo in tempo per iniziare il giro veloce“.

Wolff ha poi continuato: “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per assecondare le volontà dei piloti, che siano giuste o meno. Loro hanno una certa mentalità. e quando scendono in pista pensando di non essere nella posizione ideale possono sentire non poco fastidio. Non dovrebbe, ma succede. Noi dal nostro canto dobbiamo assicurare un giro adeguato“.