Toto Wolff: “Non sono molte le squadre che tornano a vincere dopo momenti difficili”

Il Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo appuntamento della stagione F1, ha dato la certezza matematica alla Mercedes di vincere il Mondiale costruttori 2026. Seppur la scuderia tedesca oggi non abbia portato sul podio neanche una monoposto (quarto Russell, quinto Antonelli), in virtù dei risultati pessimi della Ferrari, prima inseguitrice, ha potuto già oggi festeggiare il titolo dei costruttori, con tre gare di anticipo.

Un vero e proprio dominio quello della scuderia di Brackley, costruito con le vittorie ed i punti di Kimi Antonelli e di George Russell. Per la Mercedes si tratta del nono titolo della sua storia (terzo team più titolato di sempre al pari della Williams), il primo dopo il 2021, quando Max Verstappen sottrasse il Mondiale a Lewis Hamilton. Una cavalcata perfetta del team tedesco, guidato dal sapiente Toto Wolff, che ha come sempre indovinato le scelte ad inizio stagione, riuscendo ad imporsi anche con il nuovo regolamento.

Il CEO e Team Principal, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue emozioni per questo traguardo: “Successo molto soddisfacente. Non sono molte le squadre che riescono a ritornare a vincere dopo momenti difficili. Noi ci siamo riusciti, è la squadra che lo ha fatto. Sono onorato di lavorare in una squadra come questa”. Concludendo con uno sguardo sul futuro: “Nella mia testa c’è già Las Vegas. Poi penso ai test ed a quello che dobbiamo fare per sviluppare la macchina del prossimo anno. Guardo sempre avanti”.