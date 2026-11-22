Doveva essere la notte del trionfo e invece si è trasformata in una gara ricca di rimpianti in casa Mercedes. Al termine del Gran Premio di Las Vegas, chiuso con Kimi Antonelli quarto ai piedi del podio e George Russell nono dopo un contatto con le barriere, il Team Principal Toto Wolff non ha nascosto l’amarezza ai microfoni di Sky Sports F1, analizzando con lucidità gli episodi che hanno privato le Frecce d’Argento della vittoria negli ultimi passaggi.

“Ah sì, sono piuttosto deluso“, ha esordito il manager austriaco, commentando l’andamento pirotecnico e tattico di una corsa segnata dalla gestione energetica delle nuove power unit. “Lo spettacolo è stato sicuramente tanto nella gara: energia, scacchi, gioco. A qualcuno piacerà, a qualcuno no. Alla fine per noi è stato sfortunato“.

Entrando nel dettaglio di quanto accaduto in pista, Wolff ha indicato negli errori dei due piloti – seppur di natura molto diversa – la chiave della sconfitta contro la Red Bull di Max Verstappen e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Il primo a finire fuori dai giochi per il successo è stato Russell, scattato dalla prima fila e rimasto nel gruppo di testa fino al terzultimo giro, quando il tentativo di attacco alla curva 5 è finito contro le barriere: “Ovviamente George ha commesso un errore e si è schiantato contro il muro“, ha spiegato Wolff.

Incalzato sull’asfalto scivoloso all’interno della traiettoria, il numero uno del muretto Mercedes non ha cercato alibi per l’inglese: “Sì, un errore. Un errore, sai, voleva sorpassare lì. Ha sbagliato la frenata, c’era sporco e l’ha messa nel muro“.

Ancora più particolare la dinamica che ha costretto Antonelli a cedere il podio proprio all’ultimo giro. Dopo aver rimontato dalla sesta piazzola – frutto della penalità per la sostituzione del motore endotermico nonostante la pole position ottenuta in qualifica – l’italiano sembrava poter insidiare Verstappen, prima di perdere improvvisamente potenza.

“Kimi ha fatto un po’ lo stesso errore, sai: voleva restare dietro a Max, ha mollato l’acceleratore e questo ha prosciugato la batteria. E quindi per l’ultimo giro non aveva più energia“, ha rivelato Wolff. Un retroscena confermato anche dalla telemetria, che aveva mostrato un brusco calo di potenza in curva 14.

Il Team Principal ha chiarito che non si è trattato di un problema tecnico o di una mappatura sbagliata: “È stato proprio così, ha mollato. Pensava fosse meglio restare dietro. Ma se molli lì e poi riapplichi il gas, la batteria è finita“. Una mossa tattica rivelatasi fatale, che ha lasciato il giovane bolognese senza difesa nel rettilineo finale, spianando la strada al sorpasso delle due McLaren e lasciando alla Mercedes l’amaro in bocca per un’occasione d’oro sfumata sul più bello.