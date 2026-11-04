Basket
Tortona butta via la vittoria in EuroCup, il Cedevita Olimpia Lubiana passa in un overtime assurdamente infinito
Sfida non da cuori deboli, ma anche con tanti elementi di una certa bruttezza, alla Stozice Arena di Lubiana tra i padroni di casa del Cedevita Olimpia e la Baglietto Derthona Tortona. Arriva per la squadra piemontese la terza sconfitta in un girone A di EuroCup che, dopo sei giornate, è sempre più combattuto. Il problema di questo KO è legato al fatto che per Lubiana è la prima vittoria europea stagionale, che arriva al supplementare per 73-71 e in una partita a basso punteggio, in cui ai 13 di Dante Maddox si contrappongono i 16 di Rihards Lomazs.
Partenza sprint da parte del club sloveno, che con Kirkwood, Kroflic e Lomazs piazza in rapidità un parziale di 9-3. Tempo necessario: due minuti. Gorham e Jallow, e più in là Maddox, aprono però la strada per il recupero che Tortona riesce a completare con il 13-13 da parte proprio di Gorham. Le percentuali scendono e non di poco, ed alla fine sono le triple di Pecchia e Hubb a marcare il 16-20 dei primi 10′.
Si procede su percentuali abbastanza basse, con Tortona che però non riesce a segnare per più di tre minuti e mezzo. Il Cedevita, però, non riesce ad andare più in là di un parziale di 6-0 prima del pari di Alibegovic. Le difese comunque prevalgono, si segna davvero poco e per la Baglietto è proprio Alibegovic quello che riesce a produrre un po’ di più. Dai liberi riesce a colpire anche Durham per il 25-30, ed è lui assieme a Maddox ad assicurare agli ospiti il 27-36 dell’intervallo.
Al ritorno in campo entra in scena anche Olejniczak per contribuire a dare ai bianconeri in ripetute occasioni 12 punti di vantaggio. A far risorgere il Cedevita, nei fatti, è Johnson, che inizia ad accorciare le distanze mentre Tortona, per segnare, riesce a farlo solamente dalla lunetta. Le percentuali, già basse di loro, scendono ancora di più: qualche libero qui e là di Eboua rimette punti in più a favore della Baglietto, ma l’ultimo a parlare è Skara: 44-50 a 10′ dal termine.
A questo punto Lubiana inizia a fare sul serio: Gainey, poi due canestri in fila di Kirkwood, quindi Johnson ed è parità a quota 52 con 6’31” da giocare. Risponde da tre Pecchia, poi c’è il -1 di Gainey, quindi più nulla fino a -4’07”, quando a Gorham risponde la tripla del 57-57 di Cowan. Si sbaglia ancora tanto, a Durham replica Hurt, poi a 48″ dalla fine c’è la tripla di Lomazs del 62-59. Hurt riesce ancora a dare il +5 ai padroni di casa a 16″ dal termine, poi Bortolani riesce dopo il timeout a segnare da tre in tre secondi. Hurt fa 1/2 in lunetta, poi, a 7 decimi da termine, Gorham tutto fuori equilibrio spedisce le due squadre al supplementare: 65-65.
Qui cominciano tre partite in una. La prima è quella che si gioca sul campo, la seconda è quella delle continue interruzioni che portano a una lunghezza assolutamente irreale per un overtime (quasi mezz’ora), la terza è quella del nervosismo che pian piano cresce sia in campo che in tribuna, e che come vittime fa sia alcuni spettatori cacciati dalla Stozice Arena che coach Zvezdan Mitrovic per il Cedevita, anch’egli espulso a 2’08” dal termine. Sul campo la penuria di canestri continua, ma a 2’27” dalla fine Eboua mette i liberi che potrebbero anche far vincere Tortona. Che, però, sbaglia una quantità infinita di tiri, occasioni e quant’altro per chiudere il discorso. Kirkwood, così, penetra per la parità e viene stoppato irregolarmente: sono i due punti del 71-71. Poi Maddox perde palla a 4 secondi dalla fine, Durham commette fallo su Cowan che fa 2/2, poi è lui a cercare di farsi perdonare, ma la tripla della vittoria non va.
CEDEVITA OLIMPIA LUBIANA-BAGLIETTO DERTHONA TORTONA 73-71 dts
LUBIANA – Cowan 9, Gainey 9, Lomazs* 16, Ustun ne, Blazic, Osifo, Cerkvenik, Hurt 9, Kirkwood* 12, Kroflic* 2, Skara* 4, Johnson* 12. All. Mitrovic
TORTONA – Eboua 11, Hubb 4, Gorham* 12, Pecchia 6, Alibegovic 5, Di Meo ne, Bortolani 3, Olejniczak* 6, Maddox* 13, Gazzotti ne, Jallow* 2, Durham* 9. All. Fioretti