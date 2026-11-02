Tomba su Antonelli: “Mi rivedo in lui, siamo della stessa pasta emiliana”

Dodici chilometri separano Casalecchio di Reno da San Lazzaro di Savena, e dodici è anche il numero di gara di Kimi Antonelli. Una coincidenza che Alberto Tomba, raggiunto al telefono dall’ANSA, non si è lasciato sfuggire per raccontare il legame con il pilota appena laureatosi campione del mondo di Formula 1. “Kimi di Casalecchio, io di San Lazzaro, ci separano solo 12 chilometri, 12 come il suo numero di gara“, ha scherzato la leggenda dello sci.

Per Tomba, però, la vicinanza va ben oltre la geografia. “Mi rivedo in lui, Kimi ed io siamo della stessa pasta emiliana, quella quella ci hanno cucinato le nostre famiglie, le tagliatelle e i tortellini“, ha spiegato. Il paragone prosegue sul piano sportivo: “Anche io ho iniziato a vincere giovanissimo, e lui, come me, è diretto, sano, genuino. Lava la macchina a mano, si commuove, ha portato gioia nell’ambiente“.

L’amicizia è nata quasi per caso nel 2025, alla vigilia dell’esordio di Antonelli nella massima categoria automobilistica. I genitori del pilota, da sempre tifosi della “Bomba”, sono stati l’anello di congiunzione: Tomba ha infatti fatto recapitare a Kimi un videomessaggio di incoraggiamento tramite un contatto comune. La risposta del ragazzo ha dato il via a un rapporto autentico, fatto di diversi incontri dal vivo e di alcuni giorni trascorsi insieme durante l’estate.

Non mancano i piccoli riti scaramantici, che Tomba sembra aver trasmesso al più giovane amico. “Mesi fa gli ho regalato un braccialetto del mio fan club, gliel’ho rivisto in questi giorni“, ha raccontato. E ha aggiunto un episodio che racconta bene la complicità tra i due: “Mi ha chiesto: ‘Albi, mi mandi le rime che facevi per le vittorie?’. Io ero a bravo a farle: ‘Settima vittoria, continua la storia, l’ottava, la mia schiava, la nona a tutti le suona’, e via così“.

Resta, infine, l’auspicio per il futuro, che accende la fantasia degli appassionati di motori. “Prima o poi Kimi arriverà in Ferrari e sarà bellissimo“, ha concluso Tomba.