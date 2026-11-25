Verso il 2027 del tiro con l’arco, con la volontà di vivere un’annata importante: le nazionali italiane sono pronte ad orientarsi verso il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che riguarderà tanto l’arco ricurvo quanto quello compound (per questa specialità è prevista la gara mixed team, per la prima volta assoluta nella storia a Cinque Cerchi, ndr).

A tal proposito, la FITArco ha reso noti i nominativi – al maschile e al femminile – degli atleti che potranno andare a indossare la maglia azzurra negli appuntamenti internazionali dell’anno prossimo, fra cui i Mondiali Assoluti che si terranno a Medellin dal 20 al 27 settembre. Di seguito l’elenco completo per quanto riguarda l’arco ricurvo e l’arco compound con le suddivisioni degli atleti per vari interessi.

Arco ricurvo – Direttore Tecnico Filippo Clini

Interesse Olimpico Maschile

Matteo Borsani, Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Massimiliano Mandia, Francesco Gregori

Interesse Internazionale Maschile

Alessandro Paoli, Matteo Bilisari

Interesse Olimpico Femminile

Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli

Interesse Internazionale Femminile

Chiara Rebagliati, Loredana Spera, Lucilla Boari

Arco compound – Direttore Tecnico Tiziano Xotti

Interesse Olimpico Maschile

Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Bruno, Fabrizio Aloisi, Marco Morello

Interesse Internazionale Maschile

David Pasqualucci, Federico Pagnoni, Mauro Bovini, Marco Seri, Mattia Corgiat Loia, Carlo Bernardini, Marco Tosco, Massimiliano Mandia, Elia Fregnan

Interesse Olimpico Femminile

Giulia Di Nardo, Elisa Roner, Andrea Nicole Moccia, Francesca Aloisi

Interesse Internazionale Femminile

Anna Rocca, Elisa Bazzichetto, Irene Franchini, Paola Natale, Sara Ret, Giorgia Montaldi