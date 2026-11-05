Tiro con l’arco, il calendario della Coppa del Mondo 2027: Finals prima dei Mondiali

Verso la stagione outdoor del tiro con l’arco internazionale partendo da una certezza: quella del calendario della Coppa del Mondo 2027, che per l’anno prossimo scandirà il ritmo di avvicinamento ai Mondiali, appuntamento iridato con titoli e medaglie in palio ma non solo: a disposizione infatti vi sarà anche una prima parte dei pass olimpici verso Los Angeles 2028.

Il massimo circuito internazionale avrà in agenda 4 appuntamenti: ad aprire sarà la tappa di Shanghai, in Cina dal 13 al 18 aprile. Successivamente lo spostamento in Turchia, ad Antalya dal 4 al 9 maggio, per poi virare in Messico, a Tijuana dove il terzo evento sarà in programma dall’8 al 13 giugno. Chiusura “bollente” a Madrid: nella capitale spagnola, con attenzione al gran caldo, dal 6 all’11 luglio.

Resta ancora da definire invece la venue delle Finals, che si terranno dal 29 luglio al 1° agosto. Il tutto, in ogni caso, andrà a precedere i “pesantissimi” Mondiali 2027 che si svolgeranno a Medellin – in Colombia – dal 20 al 27 settembre dell’anno prossimo.