Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo Indoor di Strassen: compound azzurro presentissimo

La seconda tappa della Coppa del Mondo Indoor 2026-2027 di tiro con l’arco chiede strada. A Strassen, dal 20 al 22 novembre, andrà infatti in scena un nuovo appuntamento del massimo circuito internazionale al coperto.

Sulle linee di tiro lussemburghesi sarà presente anche l’Italia, che porterà nel nord Europa una folta delegazione di atleti, quasi interamente composta da specialisti e specialiste del compound. Fra arco compound e arco ricurvo saranno 13 gli atleti presenti: 12 per la prima specialità e 1 per la seconda.

Il gruppo del compound sarà composto da: Fabrizio Aloisi, Marco Bruno, Mattia Corgiat Loia, Elia Fregnan, Lorenzo Gubbini, Riccardo Taddei e Francesca Aloisi, Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia, Paola Natale, Elisa Roner e Maria Andrea Virgilio.

Un totale di 6 uomini e 6 donne. Alessandro Paoli invece difenderà i colori dell’Italia nella gara individuale maschile di ricurvo.

Quello di Strassen sarà l’ultimo evento in Europa per un mese circa, successivamente infatti le Indoor World Series si sposteranno a Rio de Janeiro, in Brasile, dove è prevista una riunione fra il 4 e il 5 dicembre 2026.