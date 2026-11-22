Va ufficialmente in archivio il GT Open di Strassen (in Lussemburgo), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo Indoor 2026-2027 di tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate le fasi finali di tutti i tabelloni, definendo la classifica conclusiva dell’evento nelle varie specialità e assegnando punti preziosi per il ranking delle Indoor World Series.

Arco ricurvo

Nella gara maschile l’azzurro Alessandro Paoli ha perso ai quarti per 6-2 contro il messicano Matias Grande, che è poi arrivato fino in fondo battendo in finale lo statunitense Nicholas D’Amour e salendo così sul gradino più alto del podio. Al femminile è arrivato il successo della messicana Angela Ruiz, che ha regolato nell’ultimo atto la neerlandese Quinty Roeffen.

Arco compound

Giornata trionfale in casa Italia per il ventenne Fabrizio Aloisi, che si conferma ad alti livelli nel contesto delle competizioni indoor tre settimane dopo il secondo posto allo Swiss Open di Losanna facendo un ulteriore passo avanti e centrando il bersaglio grosso. L’azzurro, autore di un doppio 150 tra quarti e semifinale, si è imposto per 10-9 allo shoot-off in finale sul messicano Juan Carlos Del Rio Gutierrez dopo aver pareggiato 149-149. Nella prova femminile ha vinto la messicana Adriana Castillo, eliminando ai quarti l’italiana Francesca Aloisi.