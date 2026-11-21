Arco
Tiro con l’arco: Alessandro Paoli, Fabrizio Aloisi e Francesca Alosi nei quarti di finale della CdM Indoor di Strassen
L’Italia del tiro con l’arco può giocarsi le sue chance a Strassen, in Lussemburgo, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa della Coppa del Mondo Indoor 2026-2027, grazie a tre dei suoi rappresentanti: Alessandro Paoli, Fabrizio Aloisi e Francesca Alosi.
Arco ricurvo
Dopo un eccellente ranking round, Paoli brilla anche negli scontri diretti: l’azzurro batte 7-3 l’olandese Yael Smeets nei 1/16esimi e poi si ripete negli ottavi superando ancor più nettamente, addirittura 6-0, il danese Holger Svend Vestergaard. Domani per lui i quarti di finale contro il quotatissimo messicano Matias Grande.
Arco compound
Fra gli uomini, al netto dei tanti italiani qualificati al tabellone principale, resta in piedi Fabrizio Aloisi. Il classe 2006 batte il connazionale Mattia Corgiat Loia 149-147 nei 1/16esimi bissando negli ottavi – di stretta misura – contro l’israeliano Shamai Yamrom con lo score di 150-149. Domani anche per lui i quarti di finale in opposizione al messicano Sebastian Garcia.
Fra le donne è la sorella, Francesca Alosi, ad esaltarsi. L’azzurra, arrivata quarta nella tappa d’apertura del circuito a Losanna, batte nei 1/16esimi di finale allo shoot off (10-9 dopo il 148-148) la croata Amanda Mlinaric e si prende il pass per la top 8 superando la fuoriclasse messicana Andrea Becerra 150-149: un risultato incredibile che la proietta domani al testa a testa contro un’altra rappresentante del Messico, ovvero Adriana Castillo.