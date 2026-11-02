Tiro a volo, un’Italia ambiziosa si presenta all’appuntamento iridato: in palio i primi pass per Los Angeles 2028

Dal mercoledì 4 a venerdì 13 novembre si terranno a Doha, in Qatar, i Mondiali senior 2026 di tiro a volo: spazio dal 4 al 7 allo skeet e dal 10 al 13 al trap. In palio 3 carte olimpiche in ciascuna delle quattro prove individuali, che andranno ai primi tre classificati di nazionalità differenti (massimo un pass a Nazione per prova). Si assegneranno, però, anche i titoli nella specialità olimpica del trap misto, che non assegnerà pass per i Giochi, e nella specialità non olimpica dello skeet misto.

Nello skeet il direttore tecnico dell’Italia, Luigi Agostino Lodde, ha convocato Tammaro Cassandro, Erik Pittini e Gabriele Rossetti tra gli uomini e Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Sara Bongini tra le donne, mentre sono da definire le coppie miste. Sia per gli uomini che per le donne le qualificazioni si apriranno mercoledì 4 e proseguiranno fino a venerdì 6, quando si disputerà la finale, mentre la prova mista andrà in scena sabato 7 sia con le qualificazioni che con la finale.

Nel trap, invece, il direttore tecnico della Nazionale italiana, Marco Conti, ha selezionato Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo nel comparto maschile e Jessica Rossi, Erica Sessa e Silvana Maria Stanco nel settore femminile, anche in questo caso con coppie miste da determinare. Per le prove individuali le qualificazioni si apriranno martedì 10 e si concluderanno giovedì 12, quando si disputeranno le finali. Per quanto concerne la prova a coppie miste, infine, qualificazioni e finale si terranno venerdì 13.

L’Italia schiera un terzetto ambizioso in tutte le prove individuali e può provare a staccare già un pass olimpico in ciascuna delle specialità: i pass saranno non nominali, ovvero assegnati al Comitato Olimpico Nazionale e poi ciascun Paese deciderà quale atleta convocare. In stagione Rossetti, Pittini, Bongini e Sessa hanno vinto una tappa di Coppa del Mondo, mentre Stanco e Bacosi hanno centrato l’argento gli Europei, quindi l’Italia ha tutte le carte in regola per andare a medaglia ai Mondiali ed assicurarsi un biglietto per Los Angeles 2028.