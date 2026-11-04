Tiro a volo, Pittini e Cassandro a ridosso della vetta ai Mondiali dopo due serie dello skeet

Si chiude anche per lo skeet maschile la prima giornata dei Mondiali senior 2026 di tiro a volo: a Doha, in Qatar, dopo 50 piattelli delle qualificazioni Erik Pittini e Tammaro Cassandro sono in piena corsa per l’accesso alla finale, mentre Gabriele Rossetti è più attardato. L’Italia è seconda nella classifica a squadre.

Dopo la prima giornata, con due serie disputate, al comando si trova un gruppo di 6 tiratori a quota 50/50: a punteggio pieno ci sono il danese Jesper Hansen, il finlandese Eetu Kallioinen, l’atleta individuale neutrale Kirill Makarov, l’egiziano Azmy Mehelba, il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa ed il cinese Yang Jiang.

A condividere la settima posizione, a quota 49/50, ci sono 11 atleti, tra i quali anche due degli italiani al via, ovvero Erik Pittini e Tammaro Cassandro, infine è più attardato il terzo azzurro in gara, Gabriele Rossetti, che fa parte del gruppo di 21 tiratori al 40° posto a quota 47/50.

Nella graduatoria a squadre guida la Finlandia, in vetta con 147/150, che precede proprio l’Italia, al momento alla piazza d’onore a quota 145/150, mentre il terzo posto viene condiviso da Cipro e Turchia, terze a pari merito con 144/150. Quinta posizione in condominio per Cina e Cechia, appaiate a quota 143/150.