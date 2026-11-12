Tiro a volo, niente da fare per l’Italia. Azzurri fuori dalla finale del trap maschile

Niente da fare. L’Italia del trap maschile non avrà nessun rappresentante in occasione della finale valida per i Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo, rassegna attualmente in fase di svolgimento in quel di Lusail, a Doha. I nostri portacolori infatti non hanno centrato un piazzanto tra i primi otto, non rientrando neanche agli spareggi.

Il migliore in tal senso e stato Massimo Fabbrizi che, dopo un’ultima serie da 24/25, ha terminato la sua corsa al ventesimo posto con 118 piattelli complessivi su 125, precendo il connazionale Mauro De Filippis, ventunesimo con lo stesso continente. Più indietro invece il veterano Giovanni Pellielo, solo quarantacinquesimo con 114/125.

A staccare il pass per l’ultimo atto sino stati invece il britannico Hales (123/125), il cinese Qi (122/125), il kuwaitiano Alfahian (121/125), il croato Glasnovic (121/125), l’uzbeko Kayumov (120/125), l’indiano Kapoor (120/125), il turco Ilnam (120/125) e l’altro indiano Jaijee (120/125)

Nella prova a squadre il trio tricolore si è invece dovuto accontentare della settima moneta con il totale di 351. La vittoria è andata invece al Kuwait (356), seguito da Polonia (354) e Cechia (354).