Tiro a volo
Tiro a volo, nel trap maschile l’oro iridato è di Abdulrahman Alfaihan. Assegnati 3 pass olimpici
La finale del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, priva di tiratori italiani, incorona il kuwaitiano Abdulrahman Alfaihan, mentre i tre pass olimpici non nominali vanno a Kuwait, India e Cina.
La finale si risolve allo shoot-off: al terzo piattello oro e titolo iridato vanno al kuwaitiano Abdulrahman Alfaihan, che supera l’indiano Vivaan Kapoor, che deve accomodarsi alla piazza d’onore, battuto per 3-2 dopo il 29-29 con cui si erano conclusi i 30 piattelli regolamentari.
Sale sul gradino più basso del podio il cinese Qi Ying, eliminato in terza posizione con 22/25: alle Federazioni dei tre tiratori saliti sul podio vengono assegnati i tre passo olimpici non nominati, che quindi premiano in questa specialità Kuwait, India e Cina.
Resta ai piedi del podio il turco Yavuz Ilnam, uscito di scena in quarta posizione a quota 18/20, venendo beffato dal cinese Qi per il miglior piazzamento di quest’ultimo nelle qualificazioni, che regala così la medaglia e la carta olimpica all’asiatico.
Dopo 15 piattelli vengono eliminati il britannico Nathan Hales, quinto con 11/15, stesso score dell’altro indiano Udaivir Singh Jaijee, sesto per il peggior posizionamento nelle qualificazioni rispetto all’inglese. Fuori dopo 10 piattelli, infine, l’uzbeko Azamat Kayumov, settimo con 7/10, ed il croato Josip Glasnovic, ottavo con 4/10.