Tiro a volo, Mauro De Filippis torna in corsa per l’ingresso in finale nel trap ai Mondiali

Al termine della seconda giornata delle qualificazioni del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, Mauro De Filippis resta in corsa per l’ingresso in finale, mentre l’Italia può ancora salire sul podio nella classifica a squadre.

Dopo quattro serie si trova in testa con 98/100 il terzetto composto dal cinese Qi Ying, dal turco Yavuz Ilnam e dal britannico Nathan Hales, mentre alle loro spalle seguono ai piedi del podio provvisorio ben cinque tiratori con 97/100.

Il gruppo che condivide la quarta posizione è formato dal lussemburghese Lyndon Sosa, dal padrone di casa qatariota Angelo Scalzone, dal portoghese Manuel Vieira Da Silva e dagli indiani Udaivir Singh Jaijee e Vivaan Kapoor.

Tra gli otto tiratori al nono posto a quota 96/100 si trova anche il migliore degli azzurri, Mauro De Filippis, ancora in corsa per uno degli otto posti in finale. Ormai tagliati fuori, ad una serie dal termine, Massimo Fabbrizi, nel gruppo al 20° posto con 94/100, e Giovanni Pellielo, nel gruppo in 53ma posizione con 91/100.

Nella graduatoria a squadre guida l’India, al comando con 285/300, davanti alla Cechia, seconda a quota 283/300, ed al Kuwait, terzo con 282/300. Il quarto posto vede in coabitazione cinque Nazioni, ovvero Croazia, Portogallo, Turchia, Italia e Cina, che si trovano tutte a quota 281/300.