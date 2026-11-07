Tiro a volo, la Finlandia conquista l’oro iridato nello skeet a coppie miste

Si chiude il programma dello skeet ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo: nella finale della gara a coppie miste, specialità che non sarà olimpica a Los Angeles 2028, ma che è inserita nel programma della manifestazione iridata, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar, l’oro va alla Finlandia, che precede il Perù e Cina 1.

Nella finale a quattro, al termine dei 56 piattelli regolamentari, a spuntarla è la Finlandia di Marjut Heinonen ed Eetu Kallioinen, che supera all’ultimo colpo il Perù di Daniella Borda Olaechea e Nicolas Pacheco Espinosa, battuto con il punteggio di 50-49.

La medaglia di bronzo va a Cina 1 di Jiang Yiting e Lyu Jianlin, che viene eliminata al terzo posto dopo 48 piattelli a quota 43, mentre termina al quarto posto India 1 di Raiza Dhillon e Mairaj Ahmad Khan, uscita di scena dopo 24 colpi a quota 19.